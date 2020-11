Entregan Premio Estatal del Deporte 2020 en Sinaloa

Culiacán.- Con la presencia del Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, se llevó a cabo la entrega del Premio Estatal del Deporte, en donde fueron galardonados el maratonista Benjamín González, el entrenador paralímpico, Reymundo Calderón, además de Salvador González ( entrenador) y su pupilo, el voleibolista José Rubio (deportista convencional).

A ellos se les unió la Asociación de Deportistas de Sordos Sinaloenses AC, así como los terceros y segundos lugares de cada categoría. La premiación se llevó acabo en el Palacio de Gobierno del Estado.

Paola Moncayo, directora del Instituto Sinaloense del Deporte fue la encargada de dar la bienvenida a los presentes, en donde aprovechó para recalcar los logros de los deportistas sinaloenses en las diferentes disciplinas, tanto a nivel nacional, cómo internacional, además de resaltar el apoyo del Gobernador del estado de Sinaloa por el deporte en todas sus ramas.

Ya definidos los ganadores el primero en recibir su galardón fue José Luis Rubio, nacido en Guasave se ganó este reconocimiento por sus destacadas participaciones en competencias internacionales de voleibol de playa, junto a su compañero de equipo Josué Gastón Gaxiola. El representante de la Universidad Autónoma de Sinaloa luce su premio.

Entrega de reconocimientos del Premio Estatal del Deporte | Foto:Debate/ Josue Medina

Salvador González fue otro de los galardonados, si bien no es deportista si es el entrenador que ayuda y enseña a todos los que quieren sobresalir en su deporte. Es por eso que se le de su reconocimiento. Junto con él Jorge Benjamín González es otro de los afortunados festejados tuvo grandes demostraciones en los Juegos Paralímpicos mismos resultados que hoy le valen para ser reconocido.

Y para cerrar Raymundo Calderón quien fugue como entrenador paralímpico en taekwondo y al igual que Salvador González es una de las piezas claves para la formación de los deportistas en cualquier ámbito.

Para finaliza el Gobernador, Quirino Ordaz, dedicó unas palabras para los galardonados y también para el deporte sinaloense, " Reconocimiento que va más allá de lo que es gratitud, realmente de los sinaloenses hacia ustedes, porque realmente lo que ustedes hacen es un ejemplo a seguir. Sinaloa lo he dicho, es tierra de campeones, aquí no hay disciplina, no hay área, no hay asignatura donde no tengamos un campeón nacional o campeón mundial", agregó el gobernador.