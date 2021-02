Entrenador de Avni Yildirim reveló la causa de porqué se retiraron de la pelea ante Canelo Álvarez

Miami.- Lo que pintaba para ser una gran noche para Avni Yildirim ante Canelo Álvarez se convirtió en un total peligro pues solo pudo pelear 3 rounds antes de caer a la lona por un impresionante golpe del mexicano. Fue tan fuerte que le dejó problemas lo que su esquina pudo identificar y prefirieron no arriesgar su vida.

De acuerdo con Joel Díaz, entrenador del turco Avni Yildirim, todo se salió de control luego del impacto en la cara de su pupilo, relata que al ver como cayó y como se levantó las cosas no estaban bien. Durante la revisión al final del tercer asalto se dieron cuenta que el golpe afectó mucho la humanidad de Yildirim ya que no reaccionaba a las preguntas sencillas que se le hicieron.

"El primer round lo miré que empezó a tomar un poquito de ritmo, era más cauteloso en su defensa. El segundo round, pensé que iba a soltar un poquito más las manos. Después de la caída den el tercer round nunca se recuperó", comentó para ESPN.

Momento de la caída de Yildirim a la lona tras el impacto de Canelo Álvarez

Agregó que todo se puso complicado, no había respuesta, estaba mal y muy lastimado, aseguró que no era necesario arriesgar su vida por una pelea y decidieron dar por perdida la pelea, comenta, "se quedó ido".

"Cuando Yildirim cayó, se levantó y cuando llegó a la esquina conmigo yo le hice unas preguntas y no me contestaba. Estaba lastimado y antes de que sonara la campana para comenzar el siguiente round, le pregunté de nuevo, y no me contestó se quedó totalmente ido y dije, 'No tiene caso'", finalizó Díaz.

De esa manera fue que su equipo dio por perdida la pelea. El golpe del Canelo fue tan potente que le provocó un severo daño. Hasta ahora ya varias horas después de la pelea no se ha revelado que el turco tenga problemas de salud o haya tenido que ser internado en un hospital. Si se realizó una revisión de rutina pero no pasó a mayores.

La inactividad de Yildirim fue mucha y le cobró factura en apenas 9 minutos luego de haber estado parado desde hace 2 años. Las apuestas estaban a favor de Canelo pues su estado físico quedó demostrado que es el mejor, su preparación fue como se esperaba así como su rendimiento sobre el ring.