Entrenador del Atalanta estuvo contagiado de Covid-19 en su visita a Valencia en Champions League

Atalanta.- Gian Piero Gasperini, entrenador del Atalanta de Italia ha revelado que durante la serie entre su equipo y el Valencia en la Champions League, viajó a España contagiado de Covid-19 y aun así estuvo en el campo dando indicaciones.

"Hace unos días me hicieron las pruebas que me confirmaron que tuve la enfermedad. Recuerdo que el día antes del partido de Valencia estaba enfermo. Por la tarde, peor. Y cuando volvimos a Italia me sentía hecho pedazos", dijo para La Gazzetta dello Sport.

Gaperini dijo que ya tenia ciertos síntomas de la enfermedad pero que todo empeoró cuando cuando volvieron a Italia. Durante el desarrollo del juego comentó que estuvo muy mal y pensó en asistir a un hospital, pero el miedo de no saber que pasaría hicieron que nunca acudiera hasta hace unos días donde le confirmaron que si estuvo contagiado pero que ya se ha recuperado.

"En el banquillo tenía mala cara. Era el 10 de marzo y las dos noches siguientes apenas dormí. Me sentía en pedazos y cada dos minutos pasaba una ambulancia, parecía la guerra. Pensaba: ¿si voy al hospital, qué me pasará?", comentó.

Para muchos el juego la serie entre el Atalanta y el Valencia fue el principal causante de que el virus se esparciera por ambas ciudades, con la gran cantidad de personas que decidieron viajar a los partidos pudieron ser portadores del mismo. Curiosamente en Valencia fue detectado el primer paciente con Coronavirus y fue un periodista que estuvo en ambos duelos.

