Entrenador manda mensaje sobre las chicas en el deporte

En los últimos años se ha observado la incorporación de mujeres en diversos deportes, pero no solo como jugadoras, sino también como jueces de algunos encuentros y no solo de partidos en la rama femenil sino también en la varonil.

Con respecto a este tema en la Liga Española de Baloncesto Oro (Liga LEB Oro), el entrenador del equipo de basquetbol CBC Valladolid, Francisco García dio una respuesta que se ha viralizado en las redes, esto tras contestar una pregunta a un periodista en la cual se cuestionaba que un partido había sido arbitrado por tres mujeres.

“Me parece que no es noticia. El problema de lo que pasa en este país es que es noticia esto, y si pusiéramos más énfasis en nuestras leyes, en nuestros jueces, en que sinvergüenzas y mal nacidos no estén por la calle, a lo mejor no tendríamos que escuchar otras noticias”, fueron las palabras de Francisco García.

En pleno 2018 se ha dado a conocer que son escasas las oportunidades que les dan a las damas dentro del deporte, por lo que los “intermediarios” comenzaron a alejarse y por eso se levanta un censo para que existan más puertas para ellas.

No puede ser noticia que hayan pitado tres mujeres, porque han pitado tres árbitros .Me han preguntado si me he sentido cohibido, pero no. Yo he protestado cuando he tenido que protestar y ellas me han parado cuando me tenían que parar. Creo que han hecho un buen partido, como todos, con aciertos y con errores, como se equivoca todo el mundo”.