Entrenadora de Anita Álvarez compartió que hubo en su mente tras el desmayo de la nadadora

Budapest, Hungría.- Momentos de tensión se vivieron ayer (miércoles) en el Mundial de Natación de Budapest tras el desmayo de la nadadora estadunidense, pero de origen mexicano, Anita Álvarez, en la última sesión libre. Su entrenadora, Andrea Fuentes, fue la primera en detectar que su discípula había perdido el conocimiento y de inmediato se lanzó a la piscina para salvarle la vida.

La española nadó hasta la zona baja de la alberca para lograr el éxito que todos desearon. Al reaccionar, antes que los mismos rescatistas, la profesora narró que sucedió en ese momento, afirmando que no dudó un solo instante para saltar al agua y auxiliar a Anita Álvarez.

"En ese momento no pensé, simplemente me dije tienes que llegar lo más rápido que puedas, sacarla a la superficie y hacer que respire", declaró Andrea Fuentes a la agencia EFE después de lo acaecido en el complejo acuático Alfred Hajos de Budapest, Hungría.

"Lo único en lo que pensaba era, primero, en llegar hasta ella. Luego me dije, vale, ahora sácala, y una vez fuera hazla respirar. No pensaba en nada más, simplemente en solucionar esa situación", complemento la nadadora de 39 años.

Anita Álvarez se desmayó en la competencia

El máximo conocimiento de Andrea Fuentes en deportes de agua la hicieron actuar mucho antes que los mismos socorristas, quienes se dieron cuenta de la situación segundos después de percatarse que la instructora se aventó un clavado para liberar a Anita Álvarez.

"Ahora que lo pienso es normal, porque ellos (socorristas) no conocen este deporte tanto como yo y tampoco nadan tan rápido como yo, por lo que es normal que no reaccionaran tan rápido. Por eso me tiré, porque vi que no iban y me dije que no puedo esperar un segundo más", explicó.

Anita Álvarez perdió el conocimiento bajo el agua

Afortunadamente Anita Álvarez fue retirada en camilla y llevada al hospital donde se encuentra fuera de peligro, incluso se mantiene en la convocatoria del equipo de Estados Unidos para estar en la Gran Final de la competencia internacional de Natación.