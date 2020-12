Entrenadora española, campeona con la Selección Sub-17 es presentada con Tuzas del Pachuca

Hidalgo, Pachuca.- El campeonato Guard1anes 2020 de la Liga Mx Femenil terminó la noche de ayer al ser las jugadoras de Tigres de la UANL, las nuevas campeonas al vencer en tanda de penaltis a su similar, Rayadas de Monterrey y sumar su tercer título en su historia.

De modo que la mayoría de los equipos participantes ya piensan en preparar sus nuevas herramientas y rostros de cara al Clausura 2021, uno de ellos el Club Pachuca Femenil quien hizo oficial la contratación de su nueva entrenadora, María Antonia Is, reconocida por ser campeona del mundo con la Selección Española Femenil en la Sub-17.

Siendo un bombazo para la campaña, la ex jugadora, conocida como "Toña" Is tratará de regresar entre los mejores lugares de la tabla de posiciones a las Tuzas, ya que en su reciente participación se lograron internar en el octavo y último lugar de la fase final del torneo, siendo eliminadas por las campeonas Tigres en Cuartos de Final.

La originaria de Oviedo, ocupará el cargo que mantuvo durante la campaña la señorita, Eva Espejo, misma que no saldrá del Pachuca, en vista de que ahora tomará el cargo como Directora Deportiva al ser ella quien contactó a la nueva estratega, y entre las dos, lograr un estilo de futbol, tanto nacional como internacional, al referir María Is, que el nivel del futbol femenil de México se encuentra al de su natal España.

“No existe mucha diferente entre los dos torneos. En España marcan la diferencia, mínimo uno o dos equipos. En mi país han dado a entender que el futbol femenino está en otro nivel pero no es así. He observado muchos encuentros de la liga mexicana y estoy consciente que para nada se encuentra por debajo de la liga española”, aseguró Toña Is.

La directora técnica de 54 años hizo reconocer su alegría al comentar sobre su llegada al club hidalguense jurando que los éxitos aparecerán poco a poco, trabajando unidas. "Estoy feliz de estar aquí, me siento como en mi casa. Agradezco con plenitud a Eva por haber contactado conmigo y vamos a viajar juntas hacia el éxito”, compartió Toña Is.

María Antonia Is llega con experiencia europea, al estar ligada a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) durante 4 años hasta su salida a principios del reciente 2020. Fue la primera seleccionadora en la historia de este organismo y el tener la oportunidad de ocupar el cargo de entrenadora con la Selección Femenil Sub-17, conquistando el campeonato del mundo en Uruguay 2018.