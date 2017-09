"Entrenare duro para ser campeón de Los Barrios"

Los Mochis, Sinaloa. Con un gran futuro. Roberto Díaz Cota es uno de los talentos boxisticos del municipio que se encuentran dentro del Centro de Alto Rendimiento de Boxeo (CARB), por su destacada participación dentro del Torneo de Box Aficionado “Puro Sinaloa” donde se levantó con el campeonato de su categoría en lo que fue su participación en su primer torneo de boxeo.

Díaz Cota se inicio en el boxeo hace alrededor de 2 años arrancando en el Gimnasio Next Round, donde era pupilo de Rodrigo “Mochomito” Rodríguez y del equipo de trabajo de ese gimnasio. Actualmente verá acción en el próximo Torneo de Los Barrios de EL DEBATE, donde buscará seguir por el buen camino en el boxeo.

¿Cómo te sientes de poder participar en este Torneo de los Barrios?

Me siento muy alegre, por poder participar en un torneo donde siempre he querido pelear y echándole ganas para poder ganar este torneo.

¿Qué te han hablado sobre este torneo de box?

Que es uno de los torneo aficionados más importantes, que de aquí han salido grandes campeones y por eso los patrocina el periódico EL DEBATE. El nivel es muy bueno y nos va a marcar en la carrera.

¿Cómo te iniciaste en este deporte?

Por mi papá, el era boxeador y pues yo quería ser igual que el, entonces fue que me metí a entrenar en el gimnasio Next Round y empece a echarle más ganas y entrenar duro.

¿Tu experiencia en otros torneos como ha sido?

Pues considero que muy bien, me toco participar en el torneo “Puro Sinaloa” y logre ganar una medalla y gane el torneo algo que no me esperaba.

¿Cómo te sientes de formar parte del CARB?

Muy orgulloso de estar en el centro de alto rendimiento, por que entreno más duro y es una gran experiencia.

¿Qué es lo que más te gusta del boxeo y cuál es tu principal arma?

Lo que me gusta es entrenar y poder salir adelante, yo considero mi arma fuerte es el poder.

¿Qué esperas de tí en el torneo de EL DEBATE?

Voy a entrenar duro cada día para poder ganar este gran torneo frente a cualquier rival.