Entrevista: Asegura Julio César Chávez Jr. que lo mejor de él está por venir

Culiacán, Sinaloa.- El excampeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr. confirmó que peleará el próximo 21 de noviembre en Culiacán y que aún tiene las condiciones para tratar de conquistar de nuevo un campeonato mundial.

Chávez Carrasco concedió este lunes una entrevista exclusiva para el periodico EL DEBATE en el gimnasio de la familia Chávez que tienen en la colonia El Palmito, en la capita sinaloense. El hijo de la Leyenda Julio César Chávez habló del combate que tuvo ante Mario Cázares, la posible revancha, sus siguientes planes, el problema de su adición, la motivación que ahora tiene por el nacimiento de su hijo, entre otros temas.

¿Qué nos puedes comentar de la siguiente pelea que tendrás en Culiacán?

"Voy a pelear en el gimnasio que voy a inaugurar, se ha hablado de varios rivales, está la revancha (contra Mario Cázares), bajo esas condiciones de pelear, porque sabiendo que alguien va a venir a hacer faoles, no voy boxear. Será contra un peleador de calidad, estamos buscando un buen rival para que la gente disfrute de una buena pelea.

¿Qué te dejó la pelea ante Mario Cázares?

Me deja que boxee cinco rounds, pienso que dominé a un muchacho joven, grande, alto, lo estaba dominando, nunca quiso boxear Cázares, sinceramente fue a... me tira un cabezazo, me pegó unos golpes abajo. Ya vio lo de la pelea pasada contra Daniel Jacobs, lo de la nariz, me intentó dar un cabezazo en la nariz.

Después paran la pelea por una cortadita, cuatro puntos, no tengo nada, entonces yo pienso que este momento se colgaron del nombre, fue una decisión completamente mala, porque la verdad en el peor de los casos hubieran ayudado con un No Contest, o con empate. Yo pegué los mejores golpes, busqué siempre la pelea.

Él (Mario Cázares) nunca aceptó un intercambio de golpes, nunca aceptó boxear, le quitan, le debieron haber quitado otro punto por unos golpes que me pegó abajo, que fueron intencionales, todo mundo se dio cuenta y después le dan la decisión a Cázares.

¿Como te sientes por esa decisión?

No estoy molesto, la gente le gustó lo que vio de mí, los golpes que tiré, estoy más activo pero siento que no estuvo bien parada. La pelea yo la tenía que haber ganado porque estaba conectando los mejores golpes, la gente se dio cuenta que (Mario Cázares) estaba siendo sucio en la pelea.. no ganó, si te quitan dos puntos y aparte no estas peleando, no estas pegando golpes, no puedes ganar una pelea. No se a quienes les convenga la decisión esta.

La gente se dio cuenta de que cuando te dan algo que no te pertenece, como a Cázares la victoria, empieza a hablar de que Canelo (Saúl Álvarez), de que esto, porque no tiene los pies bien puestos en la tierra.

Para empezar la pelea quedó inconclusa, es un decir, ¿cómo estás pidiendo otro peleador? Quedaron muchas dudas, se ve de su parte, desde Cázares, que le dieron algo que no le pertenece, no sabe qué hacer con él, está retando al Canelo, pero ellos no quieren boxear, con alguién que va a boxear.

Yo voy a seguir adelante, voy a pelear el 21 de noviembre y a mantenerse activo, que es lo más importante.

-Si se llega a dar la revancha con Cázares, ¿tu bajarías al peso supermedio?

No, yo no bajaría a ningún peso que él quiera. Se le dio el peso, se habló con alguien que ni siquiera hay que tomar en cuenta, hoy en día no se toman en cuenta a los boxeadores que les da la oportunidad. Llorando siempre del peso, de que una cosa, de que otra cosa, muchas cosas; no querían boxear, tenían miedo y desde el primer golpe que le pegué, ya no quiso boxear.

Yo encantado de pelear la revancha en mi próxima pelea en Culiacán, si quiere, adelante, pero ante un referi que sea competente, neutral, que dejé boxear, la gente quiere ver pelea, no quiere ver abrazos, cabezazos, eso no le interesa a la gente"

¿Acá en Culiacán vas a tener tu preparación?

"Voy a entrenar en Culiacán, estaba entrenando allá en Los Ángeles, nació mi hijo allá, por el tema del cororavirus, fue muy difícil andar en los gimnasios, se trabajó en gimnasios privados y ahora me vine a Culiacán, aquí voy a seguir entrenando, tengo que hacer una cosas estos días, a lo mejor salgo y regreso, pero pienso prepararme aquí, para adaptarme al calor, para el 21 de noviembre.

Va a venir el asistente de (Jorge) Capetillo, mi tío Rodolfo Chávez siempre ha estado conmigo, Vladimir también se incorporó, Jesús Iribe (Azul) todos estamos haciendo un equipo que ya teníamos.

¿Como te cambia el nacimiento de tu hijo Julio César?

Me da más responsabilidad, tengo dos niñas, una tiene 15, mi hija Julia tiene seis años y mi hijo acaba de nacer. Es más responsabilidad ser papá y echarle más ganas al box como estoy haciendo, en mi vida, creo que todo va excelente y no nos vamos a desmotivar.

¿Cómo van los avances de tu nuevo gimnasio?

Vamos a hacer un gimnasio de boxeo, grande, donde puede ir todo mundo a que se inscriban, que boxee, vamos a dar clases personalizadas de box, darles una disciplina, que corran, que entrenen, que tengan una alimentación. Serán (las clases) de lunes a viernes y va haber una parte grande donde podamos hacer una o dos funciones al mes de boxeo, para que haya más boxeo aquí en Culiacán, fomentar este deporte, ya sea profesional o amateur.

Y arriba queremos hacer una área de fitness, que se pueda entrenar también boxeo, que se pueda hacer cardio, algo diferente. Incluso estamos viendo si ponemos una jaula de vale todo (artes marciales mixtas).

¿Vas a seguir muy activo en redes sociales?

Sí, mientras no esté boxeando, tengo que estar en contacto con la gente, todo lo que hecho ha sido en agradecimiento a la gente que me apoya, que ve mis peleas, el Taca Taca, los billetes falsos, todo, me dio mucha vergüenza, me da pena a mi también, soy sinaloense, soy de Culiacán, pero tengo que dar el primer paso.

Al final de cuentas ahí me traen por todos lados, de que la cortada, de que la nariz. Hay que darle entretenimiento a la gente.

¿Qué piensas de las clínicas que tiene tu papá para atender a personas con problemas de adicciones y las peleas de exhibición que está teniendo?

"Dice que ya está cansado, pero le gusta boxear, es su vida y ahoras las clínicas es una buena forma de ayudar a mucha gente que lo necesita. Yo me doy cuenta, yo también me recuperé, como todos, anduve de vago un tiempo y agarra uno la disciplina otra vez. En esas clínicas te disciplinan, donde se levantas a un horario, comes en un horario, corres, entrenas. Yo le llamó ingobernabilidad a la gente que no quiere escuhar a nadie.

Ayudamos a mucha gente, muchos boxeadores, por los golpes, da ansiedad, se van a tomar, la mayoría de los boxeadores han terminado en las drogas, ha terminando tomando. Mucha gente tiene problemas. Acá comen bien, duermen bien y se salvan muchas vidas.

Es el ejemplo de mucha gente que mira a mi papá, lo vimos hace 15 años en la todo mundo, como estaba, como está, la transformación de 10 años para acá yo, yo también hace tres años me vieron también en un video light, como andaba.

¿Llegaste a tocar fondo?

Fondo emocionalmente sí, porque no sabía qué quería, pasaba algo malo, y se me quedaba 'no, que me pasó esto', hay que darles vuelta a las cosas y ser positvos, seguir adelante, como debe ser.