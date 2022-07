Equipo de Arabia Saudita ofreció 300 millones de euros por Cristiano Ronaldo

México.- La apreciada oferta que Cristiano Ronaldo estaba esperando para salir del Manchester United al parecer ha tocado su puerta y es que según los reportes desde Europa un equipo de Arabia Saudita ha levantado la mano por el jugador portugués ofreciendo 300 millones de euros una cifra verdaderamente impensada en el mundo del futbol actual.

Si bien no dieron a conocer el nombre del equipo que se ha interesado, esta noticia ya ha dado la vuelta al mundo pues se piensa que esta cantidad de dinero podría romper el mercado dado que se está pagando mucho más de lo que se pensaría por un jugar de 37 años. La noticia la dio a conocer CNN Portugal quien incluso ha revelado la forma en la que se estaría pagando esta transacción dejando a CR7 con 250 mde para él, 30 millones para el Man U y 20 para los intermediarios.

Aún con esta super oferta las cosas no cambiarían nada ya que en los planes de Cristiano Ronaldo no están en ir a un club de una liga en la que no compitan por la Champions League que es el torneo que quiere volver a ganar antes de dar un costado en su carrera como jugador. Además de que cerca del Mundial de Qatar 2022 no quiere bajar el ritmo y desea llegar de la mejor manera para buscar tambien dar la campanada en el que es posiblemente su último mundial.

En los últimos días se habló de que Cristiano era buscado por equipos realmente importantes como Chelsea, Bayern Munich y otros conjuntos pero hasta el momento no se han dado ninguna nueva versión sobre su posibilidad de emigrar a otro equipo. Incluso el entrenador del Manchester United Erik Han Teg confirmó que no hay forma de que el jugador salgo del club por ahora y lo querrá en su equipo para iniciar su torneo.