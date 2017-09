Equipo del Ascenso Mx en riesgo de ser desafiliado

Tapachula, Chiapas.- De nueva cuenta un equipo profesional del futbol mexicano se encuentra en problemas de adeudos. Se trata del conjunto de Cafetaleros de Tapachula quienes viven un momento muy difícil actualmente debido al incumplimiento de pagos con algunos jugadores y por esa misma razón pudiera ser hasta desafiliado del balompié azteca.

El equipo que curiosamente también tiene como sede el estado de Chiapas, aún les debe algunos salarios desde el torneo anterior a futbolistas que incluso ya no se encuentran en la institución y aunque tuvo una prórroga para liquidar, el club no cumplió, por lo que no tendría contentos a la Federación Mexicana de Futbol y estaría tomando cartas en el asunto.

Futbolistas como el guardameta Liborio Sánchez o el defensa Severo Meza son solo unos de varios jugadores a los que la directiva chiapaneca le debe dinero, jugadores que por esos motivos prefirieron hacerse a un costado de la institución y aún mantienen la esperanza de que algún día reciban dichos pagos.

De acuerdo con el reglamento de Afiliación, nombre y sede de la Federación Mexicana de Futbol, en su Capítulo V Artículo 66, "todo equipo que incumpla con sus obligaciones financieras para con la FMF como sus afiliados, deberá ser desafiliado", se puede leer.

Es por eso que el conjunto de Tapachula está metido en un serio problema, y es que ya pasaron cinco días del plazo que se tenía acordado de acuerdo con Liborio Sánchez, a quien le deben dos meses y medio de salario, por lo tanto el equipo Cafetalero no debió haber iniciado el torneo Apertura 2017.

Por su parte el ex defensa de Rayados del Monterrey Severo Meza, dejó al equipo en la Jornada 3 de esta campaña indicando que eran por problemas personales, sin embargo, días más tarde se dio a conocer que el futbolista decidió abandonar al club Cafetaleros debido a los adeudos que tiene el equipo y por la situación de una posible desafiliación por parte de la Federación Mexicana de Futbol.

