Equipos de Ascenso analizan dejar la Liga MX

Ciudad de México.- En los cinco años en que se sostendrá la cancelación de la promoción y el juego de la Liga de Ascenso, varios equipos de la Liga de Plata se sintieron insatisfechos de inmediato

Algunos equipos ya están evaluando la posibilidad de abandonar la Liga MX / Ascenso MX para unirse a otro proyecto producto de la decisión tomada por los altos directivos.

Según Victor Montiel, el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol de México (ANBM) y presidente de la Liga de Fútbol de México (LBM), el proyecto apunta a posicionarse como la segunda liga de fútbol profesional de México para reemplazar a la Liga MX y expandir la liga en el futuro.

Cinco MDP vale una franquicia de @SomosBalompie que arrancaría el próximo 18 de Septiembre con 20 equipos. Charlamos con Víctor Montiel sobre multipropiedad en su esta liga, sistema 'antilavado' de dinero, y si lo equipos de la Liga Mx pueden comprar una franquicia@FutbolAlDiaB pic.twitter.com/cWUdcye6ox — Paco Vela (@pacovela) April 23, 2020

"Estamos abiertos, nosotros no buscamos a nadie, pero si ellos no llegan a hablar les damos la información y ellos decidirán al final de cuentas si entran o no. Del Ascenso MX nos han hablado tres equipos para preguntar, eso nos da a entender que están interesados y que están bien viendo esto como algo serio".

Hay gente que aún no anunciamos que está detrás de nosotros y los vamos a dar a conocer próximamente y que hará esta asociación más fuerte, aseguró Victor Montiel.

Ante esta situación, varios jugadores de la Liga de Ascenso quedarían a la deriva, Montiel aseguró que tendrían las puertas abiertas.

Un sábado 21 de abril de 2018 se disputaría la jornada 16 entre Cruz Azul y el Morelia, la última de la Liga MX en el estadio Azul, dicho juego terminaría 2-0 a favor de los locales. Fue un lleno impresionante, una tarde que jamás olvidaré, lo extraño mucho.#RecuerdoEnElAzul pic.twitter.com/sE911kaZBG — Carlos V. Ramirez (@RamirezCarlosV) April 21, 2020

El proyecto se basa en dar oportunidad a los jugadores que se quedan sin empleo, eso hemos dicho desde el principio, no sabíamos el problema en el que estaría ahora el fútbol mexicano, finalizó.

Para obtener las últimas noticias, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.