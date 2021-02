Equipos de Europa están muy interesados en este mexicano de Rayados de Monterrey

El centrocampista regiomontano de los Rayados del Monterrey, Carlos Rodríguez, ha sido seguido muy de cerca por parte de clubes del viejo continente, quienes están interesados en hacerse de los servicios del azteca.

Rodríguez comentó que su agente ha estado en contacto con equipos del viejo continente y existe la posibilidad de emigrar este año a una experiencia más proetedora en su carrera profesional.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Mi representante estuvo hablando con clubes, pero la verdad no sé si al final mandaron carta al club, porque lo desconozco. Entre nosotros no dijimos que yo iba a estar centrado en lo mío y cuando estuviera al 100 por ciento la decisión, ahí me lo diría", comentó Carlos Rodríguez, quien ha disputado los cinco partidos que el Monterrey lleva en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, en entrevista con TUDN.

Rodríguez no menciono los nombres de los equipos que han estado en contacto de sus servicios, pero se ha sabido que equipos de la Serie A y la liga española buscan fichar a la joven promesa mexicana.

Leer más: Liga MX Femenil: Wendy Toledo sufre esguince cervical tras estrellarse con la portería

El centrocampista llegó al equipo grande de Rayados de Monterrey en 2016, donde suma tres títulos, uno de Liga MX (Apertura 2019), una Concachampions (2019) y una Copa MX (2019-2020).

"Charly" Rodríguez además cuenta en su palmarés, haber anotado un gol en el Mundial de Clubes 2019 ante el el Al-Sadd.

A nivel de Selección Nacional, Rodríguez fue llamado por Gerardo Martino el 22 de marzo de 2019, debutando en partido amistoso contra Chile como titular.

Leer más: Exatlón México: Alguien ya ganó el primer auto de la cuarta temporada

En mayo de 2019, fue incluido en la lista preliminar para la Copa de Oro de la Concacaf 2019 y posteriormente fue incluido en la lista final. Aparecería en todos los partidos del torneo incluida la final ganada por México contra los Estados Unidos.