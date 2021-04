Erick Gutiérrez se pierde el resto de la temporada con el PSV por lesión

Holanda.- Siguen las malas noticias para Erick Gutiérrez quien se pierde una vez más la temporada con el PSV por una lesión. Este lunes el equipo holandés confirmó que el mexicano sufrió una lesión en el entrenamiento que lo deja fuera inmediatamente del resto de la Eredivisie.

A través de un comunicado el PSV anunció que el jugador mexicano deberá iniciar un proceso de rehabilitación y que este lo hará en México, "Érick Gutiérrez se lesionó durante el entrenamiento. Como resultado, el mexicano ya no jugará para el PSV esta temporada. Guti se está rehabilitando en México", se puede leer.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Erick Gutiérrez no ha tenido una buena experiencia con el PSV y el futbol europeo pues a más de dos años desde su llegada al viejo continente las lesiones no lo han dejado mostrar su futbol, ese que destacó en el Pachuca y la Liga MX. La temporada actual no la pudo iniciar ni terminar, una lesión de más gravedad le impidió hacerlo.

Leer más: Tokio 2021: Selección Mexicana de Softbol ya conoce a sus rivales en su debut en Juegos Olímpicos

"Guty" volvió a penas en el 2021 luego de una lesión de rodilla, haciéndole perderse 14 partidos, luego de su regreso solo participó en 8 partidos de los cuales solo en uno pudo ser titular, el resto comentó desde la banca. Fueron en total 150 minutos en los primeros 3 meses del 2021 y de toda la temporada 2020-2021.

Aun con esos números el mexicano logró ser convocado por Gerardo Martino para la gira de la Selección Mexicana por Europa ante Gales y Costa Rica donde vio actividad algunos minutos pero sin algo relevante.

Gutiérrez llegó a Holanda en 2018 cuando aun estaba Hirving "Chucky" Lozano en su mejor momento, incluso llegaron a jugar juntos, ese fue el mejor momento en el que se le ha visto, fue goleador del PSV en algunos partidos pero todo cambió cuando Lozano fue fichado por el Napoli, a partir de ese momento comenzaron a llegar las lesiones.

Leer más: Liga MX: Boy da crédito a su equipo, pero sabe que deben seguir ganando

Actualmente la Eredivisie se encuentra en su jornada 29 a 7 jornadas para que culmine de forma oficial, el PSV marcha segundo a 11 puntos del Ajax y se mira muy complicado que pueda pelear por el título. Ahora solo se consuela con el lugar que la tabla general le otorga a la Europa League.