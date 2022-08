Erick Gutiérrez sueña con jugar en LaLiga de España antes de volver a México

De los jugadores mexicanos que actualmente militan en Europa, Erick Gutiérrez y Edson Álvarez han sido de los más constantes en las recientes temporadas, ambos en el futbol holandés. Sin embargo, en el caso del primero no fue sencillo, ya que por lesiones le faltó regularidad.

El propio jugador incluso reconoció que estuvo a punto de volver a la Liga MX, pues Cruz Azul le buscó en el mercado invernal del 2021. Sin embargo, el mediocampista permaneció en el PSV y hace poco renovó contrato hasta el 2025, por lo que 'Guti' espera seguir varios años más en el Viejo Continente.

En entrevista con TUDN, el canterano de Pachuca reconoció que antes de plantear la posibilidad de volver a la Liga MX, espera cumplir su sueño de llegar a España y jugar en LaLiga. "Lo he dicho muchas veces, saben que me encanta la liga española. Me encantaría poder ir a jugar ahí antes de regresar a México".

"Me encanta esa liga porque desde México la sigo mucho y va bien con mi futbol. Jugando bien aquí, entrando a torneos importantes, tendré más para cumplir mis objetivos", opinó 'Guti', quien hace un par de semanas marcó gol en la tercera ronda de clasificación de Champions League.

Por otra parte, el mediocampista aceptó que no es un jugador del que suelen hablar los medios de comunicación, pero que él se siente tranquilo con ello. "Si preguntas por mí con los que trabajan aquí y con los fans, te van a hablar bien de mí, eso es lo más importante, que la gente hable bien de uno".

Gutiérrez llegó a la Eredivisie en agosto de 2018 y desde entonces se ha consolidado con los Granjeros. Hasta ahora, el mediocampista ha disputado 102 partidos entre copa, liga y Champions, con 8 goles anotados y 9 asistencias. Aunque durante 2020 y 2021 su valor de mercado cayó en picada y actualmente vale 7 millones de euros, cerca de los 7.5 millones que valía cuando llegó a Países Bajos.