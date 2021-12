Erik "Terrible" Morales revela la verdadera causa de la muerte de su hijo José Fernando

México.- Erik "Terrible" Morales ha abierto una vez más su corazón pero ahora para dar a conocer la verdadera razón por la que su hijo José Fernando murió repentinamente. Al exboxeador tambien agradeció a todos y cada una de las personas que han estado apoyándolo en este camino triste y complicado para él y su familia. Morales aseguró que el fallecimiento de su hijo fue todo en casa y sin que nadie se diera cuenta ya que ocurrió mientras descansaba en su habitación y fueron hasta luego de horas cuando ya lo encontraron sin vida.

Luego de una semana desde que él mismo reveló la noticia en sus redes sociales, hoy 7 días después ha podido soltar la verdad y es que relata que nunca lo vieron venir ya que todo el día corrió tan normal que nunca lo esperaron. Según palabras de Erik Morales, su hijo José Fernando tuvo un paro cardíaco mientras descansaba en su habitación y que nadie se percató de ello, por lo que solo cuando le llamaron a cenar fue cuando supieron que algo andaba muy mal.

Morales habló para el programa "Un Round Más" en donde reveló cómo pasó todo hasta el momento de que lo encontraron sin vida. Asegura que por la tarde aproximadamente entre las 3 o 4 horas, José salió de su cuarto rumbo a un Oxxo a comprar café, su madre la encargó papel de baño y algunas otras cosas que no reveló, pero tuvo que ir de nuevo ya que había olvidado algo, tras regresar comentó que estaría en su habitación y fue la última conversación que tuvieron con él ese día.

Leer más: Selección Mexicana: México y Chile se enfrentan en partido amistoso plagado de jóvenes

"Alrededor de las 3 o 4 de la tarde, bajó de su habitación y le dijo a su mamá; voy a ir al Oxxo, voy a ir por un café, ¿quieres algo?. Le dijo "sí tráeme papel de baño y varias cosas". Fue al Oxxo, regresó a su casa y se le olvidó el papel de baño, se regresó al Oxxo compró el papel y otras cosillas, se regresó a la casa y les dijo voy a estar arriba en mi habitación", comentó Erik Morales.

Así recordó Erik Morales a su hijo el día de su muerte | Foto: Instagram Erik Morales

Agregó que para las 8 o 9 de la noche, su madre les llamó a cenar y ante la nula respuesta del joven de 23 años, decidieron pedirle al hijo mayor que fuera a buscarlo, siendo el momento que se dieron cuenta que algo le había pasado. Cuenta que al llegar lo vieron boca abajo, totalmente rígido, "El hecho fue muy simple, estaba en casa, estaba en su cama boca abajo, se apretó y seguramente tuvo un infarto fulminante, que no le pasó nada, se quedó tieso, y eso es exactamente lo que pasó", dijo el exboxeador.

A pesar se haber sido una pérdida dolorosa, él y su esposa han aceptado que lo sucedido no es culpa de nadie ya que no se percataron de nada y solo sucedió, además aseguraron que están tranquilos de que halla sido en casa junto a ellos y no en un trágico accidente. Solo les quedó el recuerdo y la gran muestra de cariño que han recibido en los últimos días para con ellos en estos momentos tan complicados.

El pasado viernes 3 de diciembre se tuvo su velación en una funeraria en Mexicali, en donde les acompañaron amigos, familiares y personas fans de Erik "Terrible" Morales que quisieran acercarse para estar con ellos. Para el 4 del mismo mes se tuvo una misa en memoria de José Fernando tambien en su ciudad. Erik Morales no ha parado de responder a todos los mensajes y las personas siguen apoyándolo en todo.