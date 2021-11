Erika Fernández anuncia en redes sociales su salida de Fox Sports después de siete años.

La conductora Erika Fernández sigue consolidándose como una de las chicas más guapas no solo del mundo deportivo, sino también en las redes sociales donde ha dejado ver su belleza en cada una de sus publicaciones.

Erika Fernández sorprendió este fin de semana en redes sociales, pero no como normalmente lo hace luciendo su figura y belleza, sino anunciando su salida de Fox Sports después de siete años, donde fue una de las conductoras estelares principalmente en el programa “NET: Nunca Es Tarde”, el cual saldrá del aire por algunos cambios en el canal, así lo dejo ver la guapa conductora.

“Bueno mis amores , mi risa de loca , mi corazon de oro y mis nalgas de acero se

Despiden de @foxsportsmx !!! Gracias por esos 7 años de aprendizaje .. seré breve !!! your midnight queen is out !!! Jajajaajaj los amo ... pero no crean que ya no me van a ver ... tengo un nuevo proyecto que se que van a amar tanto como yo y espero me acompañen en mi nueva etapa �� pronto sabrán de que se trata ��❤️”, escribió la conducta en redes sociales.

Leer más: Selección Mexicana Femenil: Alicia Cervantes anotó su primer gol con Selección Mayor

La colombiana también ha mostrado su lado más sensible y buen corazón apoyando diferentes causas, principalmente en la lucha contra el maltrato animal, no sólo pidiendo el apoyo o compartiendo el mensaje, sino yendo a rescatar a algunos perros en situación de calle o maltrato, algo que ha dicho que seguirá haciendo ya que es algo que le gusta, sin dar todavía alguna pista de cuál será su futuro.

“y siiiii tiene que ver con perrossss y el perrooooo cul.... que me cargo jjaajajaj naaaa ... los amo .. gracias por el poyo y salgo por la puerta grande, con amigos que se hicieron familia y con experiencia para enfrentarme a lo que se viene ❤️❤️ si ya se...

Me van a extrañar un chingo �� ya net salio del aire pero recuerden .. yo ahi no estaba actuando , esa soy yo en todo mi esplendor ... ☺️ sean felices y recuerden de tener siempre comida en el carro por si se encuentran un perrito en la calle ..”, terminan las palabras de Erika en redes sociales donde dio a conocer su salida de Fox Sports.

Publicación de Erika Fernández anunciando su salida de Fox Sports.

En la publicación, Fernández mostró varias imágenes de su paso por el canal deportivo, en los cuales retrato los buenos momentos que vivió frente a las cámaras, en donde ha mostrado su belleza desde hace ya varios años.

Erika Fernández se ha caracterizado por ser una de las conductoras más bellas del deporte, además de que muestra parte de su vida cotidiana y luce su belleza deleitando a sus más de 1.8 millones de seguidores en Instagram.