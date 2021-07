Erika Fernández cautiva a sus seguidores en redes con lindo conjunto

La conductora colombiana Erika Fernández se ha convertido en toda una sensación en redes sociales cautivando cada vez más a sus seguidores que se muestran admirados por su belleza y también por su gran carisma.

Erika Fernández, conductora de Fox Sports, ha dejado ver sus mejores curvas en diferentes publicaciones en redes sociales, además de mostrar su gran trabajo en el mundo de la televisión y el apoyo que le da a los animales de la calle participando en diferentes asociaciones que ayudan a rescatar a esos animales.

En esta ocasión la conductora a levantado la temperatura en redes sociales al compartir una fotografía portando un conjunto de lencería mostrando su lado más sensual frente a un espejo, dejando a sus seguidores sin habla.

En la imagen se puede ver a Fernández posando con un body color beige con negro dejando ver sus atributos mientras se mira al espejo cautivando a propios y extraños, en una publicación que forma parte de una publicidad para una marca de condones.

Imagen de Erika Fernández compartida en Instagram/@eriferca

La publicación de Erika no paso desapercibida entre sus seguidores en redes sociales alcanzando los más de 73 mil me gusta y más de 300 comentarios donde los elogios para la guapa conductora no se hicieron esperar.

Erika Fernández se ha caracterizado por compartir en redes sociales parte de su vida cotidiana así como parte del trabajo que realiza en la televisión como conductora y no pueden faltar las imágenes mostrando su belleza en traje de baño, con lindos outfits y hasta en lencería para el deleite de sus más de 1.7 millones de seguidores en Instagram.

