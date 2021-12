Erika Fernández cautiva a sus seguidores mostrando su linda figura desde el jacuzzi.

La conductora de deportes Erika Fernández sigue dejando sin palabras a sus seguidores no sólo de la pantalla chica donde se había encargado de mostrar su belleza en diferentes programas, sino también en redes sociales donde es toda una sensación.

Erika Fernández, quien se encontraba trabajando para Fox Sports, ha sabido aprovechar su gran popularidad en su trabajo junto con su belleza y la ha llevado a otro nivel en redes sociales donde se ha encargado de mostrar su lado más sensual.

La hermosa cubana ha mostrado diferentes facetas en la televisión deportiva en donde ha cambiado de aires, después de anunciar su salida de Fox Sports luego de algunos cambios donde los programadas donde la colombiana tenía participación.

En esta ocasión Fernández ha cautivado a sus seguidores al compartir una fotografía en Instagram donde mostró su linda figura y belleza dejando ver además su lado sensual desde un jacuzzi.

“Venga que no es pa' eso ��”, escribió Erika en la publicación donde mostró sus mejores curvas de una manera muy sensual entre las burbujas del jacuzzi y la luz de la noche, alcanzando más de 39 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Erika Fernández cautivando a sus seguidores en redes/Foto: Instagram

Erika Fernández se ha encargado de compartir parte de su vida cotidiana con sus más de 1.8 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram, además de que ha dejado ver parte de su trabajo y qué decir de sus momentos de relax y aventura donde ha mostrado su linda figura y sensualidad en cada publicación.