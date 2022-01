Erika Fernández deja ver su linda figura con linda fotografía en redes sociales.

La conductora Erika Fernández sigue demostrando que es una de las chicas más lindas en las redes sociales donde se ha encargado de cautivar a sus seguidores con cada una de sus publicaciones donde ha mostrado su belleza y linda figura.

Erika Fernández hace unas semanas dio a conocer a sus fans que saldría de las pantallas de Fox Sports, luego de que se dieran unos cambios en la programación y que el programa donde ella era conductora “NET: Nunca Es Tarde” salía del aire, aunque no dio más detalles de lo ocurrido.

La colombiana se ha ganado el corazón de sus seguidores no solo por su participación en la pantalla del canal deportivo, sino también por sus grandes gestos que ha realizado a lo largo de su carrera participando en diversas labores sociales y más aún en las diferentes campañas en apoyo a los animales, donde también ha sido denominada por ella misma como la “loca de los perros”.

En esta ocasión Fernández sorprendió a sus seguidores al mostrar su belleza y espectacular figura en una atrevida publicación donde luce una corta blusa de transparencias y un bikini en color rosa derrochando sensualidad.

“It's getting Hot in here ☀️ (Hace calor aquí)”, escribió Erika en la publicación donde dejo ver sus mejores curvas en un día soleado invitando a sus seguidores a visitar su página privada donde tiene diferentes contenidos, mientras que en la foto recibió miles de me gusta y cientos de comentarios haciendo alusión a su belleza.

Publicación de Erika Fernández luciendo su belleza en redes/Foto: Instagram

Erika Fernández se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como las participaciones que tiene con distintas causas principalmente con el cuidado de animales, pero últimamente se ha dedicado a su propia página dónde muestra su lado más sexy para el deleite de sus seguidores.