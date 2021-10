Erika Fernández desea lindo día a sus seguidores mostrando su figura en traje de baño

La colombiana Erika Fernández sigue demostrando ser una de las conductoras más seguidas y bellas en redes sociales derrochando su se dualidad día a día en cada una de sus publicaciones.

Erika Fernández es una de las conductoras estelares de Fox Sports y parte importante en el programa “NET: Nunca Es Tarde”, donde además de mostrar su belleza también luce sus dotes en la conducción.

La colombiana se ha encargado de mostrar su buen corazón y amor por los animales apoyando diferentes campañas altruistas en pro de ayuda a los animales más vulnerables que se encuentren en peligro.

Pero la conductora de Fox también se ha convertido en toda una sensación en redes sociales con cada una de sus publicaciones dejando ver sus encantos y su lado más sensual en diferentes facetas.

En esta ocasión Erika cautivó a sus fans con un par de fotografías donde mostró su espectacular figura en traje de baño, deseando buenos días y deseando buenas vibras a sus seguidores.

Publicación de Erika Fernández mostrando su belleza en redes/@eriferca

“Happy happy �� Gracias Dios por este día , por amarme y cuidarme tanto ... definitivamente yo si me siento una de tus consentidas ��”, escribió Fernández en la imagen donde posó en traje de baño mostrando su linda figura junto a un perrito, alcanzando más de 36 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios y corazones no se hicieron esperar.

Erika Fernández se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana con sus fans, así como los bellos momentos que pasa en sus viajes mostrando su mejor cara y sensualidad en trajes de baño, al igual que ha dejado ver su trabajo en el mundo de la conducción.

Foto de Erika Fernández mostrando su belleza en redes sociales/@eriferca