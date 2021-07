Erika Fernández enamora mientras dice el significado de su tatuaje

La conductora colombiana Erika Fernández se ha convertido en toda una sensación dentro de la pantalla chica en Fox Sports, además ha llevado su belleza a las redes sociales donde enamora con sus sensuales publicaciones.

Erika Fernández, conductora de NET: Nunca Es Tarde, se ha vuelto muy popular en redes sociales gracias a su belleza, mostrando su sensualidad en cada una de sus publicaciones, además también ha ganado más popularidad debido a sus contribuciones con causas altruistas, principalmente con animales de la calle.

La presentadora de 36 años se ha encargado de encender las redes sociales en varias ocasiones, compartiendo parte de su vida privada con algunas imágenes de sus días libres donde luce su espectacular figura en traje de baño.

Fernández se ha encargado de lucir su linda figura y en esta ocasión cautivó a sus seguidores al mostrar su espectacular cuerpo a la orilla del mar, donde además respondió a una incógnita que pudiera surgir entre sus fans.

“Mi tatuaje de la cadera dice ‘Donde no puedas Amar, No te demores’ por si andaban con el pendiente”, escribió la conductora junto a la imagen donde se puede observar usando un traje de baño sentada en un muelle luciendo su espectacular figura en traje de baño, alcanzando más de 103 mil me gusta y más de 700 comentarios donde los elogios no se hicieron esperar en solo cuestión de horas.

Esta no es la primera ocasión en que Erika muestra su linda figura en traje de baño, pues en sus últimas publicaciones se ha encargado de compartir parte de sus días libres que ha disfrutado desde Bacalar, Quintana Roo desde donde ha cautivado a sus más de 1.7 millones de seguidores.

Erika Fernández se ha caracterizado por compartir parte de su trabajo en el mundo de la conducción, además de su poyo en labores altruistas y sobre todo parte de su vida cotidiana donde muestra su belleza y su linda figura con diferentes outfits y traje de baño.

