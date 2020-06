Erika Fernández la conductora deportiva que roba suspiros

Erika Fernández se está convirtiendo en la nueva sensación de las redes sociales debido a la figura de diosa que se carga, además de ser conductora deportiva de FOX Sports donde demuestra saber de deporte y no solo ser una cara bonita frente a las cámaras.

Originaria de Colombia la modelo se ha encargado de subir la temperatura en redes sociales cada vez más, pues luce espectacular en cada una de sus publicaciones, ya sea con ropa deportiva o realizando yoga, casi siempre paraliza a sus fans.

En Instagram cuenta con más de un millón de fans y comparte como es su día desde que se levanta hasta que anochece, pues siempre le gusta estar en contacto con sus seguidores quienes le lanzan todo tipo de comentarios cuando desata la locura.

"Aparte de q eres buena persona con los perros estás bien guapa", "Desde que te vi siempre me has gustado estoy fascinado contigo me gusta todo de ti", le escriben a Erika Fernández en sus fotos.

Pero Erika Fernández también usa su belleza para que sus seguidores la apoyen con la fundación Amor Sin Raza la cual hizo desde hace tiempo y que la presentadora es amante de los caninos desde hace años, por lo que hace todo lo posible por salvarlos.

Muchos podrían pensar que Erika Fernández es una mujer de carácter fuerte debido a sus tatuajes y personalidad retadora que maneja en televisión, pero en realidad se lleva de maravilla con todos sus compañeros quienes han dicho que es un amor de persona.

Cabe mencionar que las comentaristas deportivas están arrasando en el mundo del espectáculo debido al la belleza que se cargan, ya que muchos internautas aseguran que se ven muchos mejor que varias actrices de televisión, algunas de ellas son Norma Palafox, Maribel García y Miroslava Montemayor quienes impactan con su belleza.

