Érika Fernández luce su linda figura en traje de baño de Catemaco, Veracruz

La conductora colombo-cubana Érika Fernández se ha convertido en toda una sensación en redes sociales, mostrando su belleza, su espectacular figura y sus lindos ojos, además de que ha adornado sus curvas con diversos tatuajes que luce a todo momento.

Érika Fernández que ha encontrado su pasión en la conducción, también se ha ganado a sus seguidores realizando algunas labores altruistas, así con su participación activa en el rescate de animales en riesgo de la calle.

La colombiana de 36 años se ha encargado de mostrar en redes sociales su belleza, además de también contar con una página en la que publica contenido más sensual para el deleite de sus fans donde muestra su lado más sexy y en algunas ocasiones desafía la censura.

En esta ocasión la conductora de Fox Sports ha dejado con la boca abierta a sus seguidores en redes sociales al lucir su espectacular figura desde Catemaco, Veracruz, en una de las atracciones naturales más bellas del lugar, pero sin ninguna dura la colombiana lucio espectacular.

“Venga que no es pa’ eso ..”, escribió Fernández en la publicación donde compartió también una fotografía recargada en una piedra portando un traje de baño en color verde mostrando una pose muy sensual, dejando ver de fondo una pequeña cascada adornando su belleza con la naturaleza.

La publicación de la conductora de Fox Sports no paso desapercibida entre sus seguidores alcanzando más de 102 mil me gusta y más de 600 comentarios en donde los elogios no se hicieron esperar para la guapa joven que cuenta con más de 1.7 millones de seguidores en Instagram.

Érika Fernández se ha caracterizado por mostrar parte de su trabajo dentro de la conducción en la pantalla chica, además de compartir sus aventuras donde muestra su belleza y aun más su espectacular figura enamorando a sus seguidores.

