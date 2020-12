Erika Fernández sabe que nadie tiene control sobre ella mas que si misma y así lo demuestra

Ciudad de México.- La bella conductora deportiva, Erika Fernández ha dado de que hablar una vez más y ahora lo ha hecho con un mensaje que aplica en ella como para cualquier persona en el mundo. La sudamericana compartió una foto en su cuenta de Instagram donde deja claro que sus decisiones dependen totalmente de ella.

La imagen que compartió Ferca como le llaman en el medio, se le puede ver recostada sobre sus brazos que muestran sus espectaculares tatuajes en brazos y alguno que otro en su cuerpo. La descripción es la que más cuenta en esta ocasión, "My body, my Rules", fueron las palabras de Ferca, esto se traduce literalmente al español como "Mi cuerpo, mis reglas".

Evidentemente haciendo referencia a sus múltiples tatuajes, pues aunque en ella luzcan de gran forma y que ella los presume en televisión, eso es algo que a muchas personas no termina de gustar por lo que le hacen saber que no debería estar o mostrarlos al no considerarlos "bonitos", si bien ella ha sabido dejar pasar esos comentarios nunca faltan en sus publicaciones.

Erika Fernández quien ya tiene bastante tiempo en México y sus apariciones en los canales de Fox Sports son constantes pues representa un personaje importante en sus programas por darle ese toque de frescura y rebeldía en ciertos casos a la televisión mexicana pues son pocos los casos en los que conductores pueden mostrar sus tatuajes como ellos lo decidan.

Además de ser un atractivo a la vista para muchos de los fans de los deportes, y claro sin dejar fuera sus conocimiento deportivos, principalmente en futbol, NFL y algunos más en los que que tiene intervenciones.

Así demuestra Erika Fernández su control de su cuerpo y decisiones | Foto: Instagram/ Erika Fernández

En sus redes sociales es donde más libre se siente y puede compartir todo lo que a ella le plazca, principalmente cada uno de los tatuajes que tiene en su atlético cuerpo. Rutinas y muchas otras cosas más son las que se pueden encontrar ahí.

Pero una de las que más te llegan al corazón es su labor social con los perritos de la calle a quienes los ayuda y hasta los adopta para cuidarlos, además de tener una fundación que los ayuda y que ha recibido mucha atención gracias a que ella es quien se encarga de la difusión de la misma.