Erika Fernández se roba las miradas en redes sociales luciendo su figura en traje de baño

La conductora Erika Fernández sigue consolidándose como una de las chicas más guapas no solo del mundo deportivo, sino también en las redes sociales.

Erika Fernández se ha vuelto muy popular dentro del mundo de la conducción, siendo una de las estelares en Fox Sports, principalmente en el programa “NET: Nunca Es Tarde” en el cual muestra su belleza en la pantalla chica.

La colombiana también ha mostrado su lado más sensible y buen corazón apoyando diferentes causas, principalmente en la lucha contra el maltrato animal, no sólo pidiendo el apoyo o compartiendo el mensaje, sino yendo a rescatar a algunos perros en situación de calle o maltrato.

Leer más: Jessica Sodi la bella modelo que con carisma y atrevimiento que roba suspiros en las redes sociales

En esta ocasión Erika encendió las redes sociales al lucir su espectacular y sensual figura portando un traje de baño desde la piscina.

“Too early for this booty??? �������� a despertarseeeeee ... pregúntenme lo que sea y les respondo con una palabra �� los leo ��”, escribió Fernández en la publicación donde mostró su linda figura en una imagen tomada de perfil dejando ver sus mejores curvas recibiendo más de 100 mil me gusta y decenas de comentarios dónde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Erika Fernández mostrando su linda figura en traje de baño/@eriferca

Erika Fernández se ha caracterizado por ser una de las conductoras más bellas del deporte, además de que muestra parte de su vida cotidiana y luce su belleza deleitando a sus más de 1.8 millones de seguidores en Instagram.