Erika Fernández se roba las miradas luciendo su figura en traje de baño con selfie.

La conductora Erika Fernández sigue consolidándose como toda una sensación en redes sociales donde ha sabido cautivar a sus seguidores mostrando su belleza y linda figura en cada una de sus publicaciones y en esta ocasión, en el último día del año no ha sido la excepción.

Erika Fernández, conductora que hace unas semanas anunció su salida de Fox Sports, tras varios años en la empresa, ha dejado ver su linda figura en la pantalla chica durante las transmisiones de los diferentes programas en los que participó en el canal deportivo, pero en esta ocasión ha iniciado con otros proyectos personales.

La colombiana se robo los corazones de sus seguidores por su extravagancia mostrando en el programa “NET: Nunca Es Tarde”, donde durante su participación en la conducción mostró su lado más sencillo con un sinfín de ocurrencias, además de mostrar siempre una linda sonrisa y qué decir de dejar su belleza.

En esta ocasión Fernández ha robado las miradas de sus seguidores al mostrar su belleza y linda figura de una manera muy sencilla, pues compartió una selfie en traje de baño mostrando sus lindos ojos para despedir el 2021.

“Ultimo día del año ��”, escribió Erika en la publicación donde dejo ver su linda figura, portando un sombrero mientras come un plato de fruta, dejando ver su belleza en una faceta muy distinta a la que regularmente lo hace, recibiendo miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios y corazones no se hicieron esperar.

Publicación de Erika Fernández luciendo su belleza/Foto: Instagram

Erika Fernández se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de su trabajo en el mundo de la conducción y qué decir de mostrar su linda figura y belleza con sus publicaciones que deleitan a sus más de 1.9 millones de seguidores en Instagram.