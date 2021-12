Erika Fernández sorprende a sus seguidores con tremenda foto en redes sociales.

La conductora y modelo Erika Fernández sigue robándose las miradas de sus seguidores en redes sociales donde se ha convertido en toda una sensación gracias a sus publicaciones dónde muestra su belleza y en esta ocasión no ha sido la excepción al compartir tremenda foto mostrando su figura.

Erika Fernández, quien hasta hace unas semanas formaba parte de Fox Sports, ha dejado ver su linda figura, ahora no en la pantalla chica donde cautivo a miles de seguidores en la conducción de diferentes programas, sino en las redes sociales donde muestra sus diferentes encantos.

La conductora había sido una parte fundamental de algunos programas de Fox Sports como “NET: Nunca Es Tarde”, dónde además de mostrar sus dotes en la conducción también mostró su belleza, sin embargo, por cambios en la programación del canal deportivo la colombiana ha cambiado de aires, pero sigue deleitando a sus fans.

En esta ocasión Fernández ha sorprendido a sus seguidores luciendo su espectacular figura al posar frente a la cámara con solo un corset blanco y una tanga en color gris sobre un sofá dejando sin palabras a sus fans.

“Venga pues que no es pa’ eso ... ��”, escribió Erika en la publicación donde mostró su encantadora figura como parte de una sesión de fotos, la imagen no paso desapercibida entre sus seguidores alcanzando más de 64 mil me gusta y más de cientos de comentarios elogiando su belleza.

Publicación de Erika Fernández mostrando su figura en redes/Foto: Instagram

Erika Fernández se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de su trabajo en el mundo de la conducción y el modelaje, además de mostrar su linda figura y belleza con sus publicaciones que deleitan a sus más de 1.8 millones de seguidores en Instagram.