Erika Fernández sorprende a sus seguidores con un lindo cambio de look en redes sociales.

La conductora colombiano Erika Fernández sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales mostrando su belleza en cada una de sus publicaciones, pero eso no es todo, también lo hace en cada una de sus apariciones en la pantalla chica.

Erika Fernández se ha ganado un lugar como una de las conductoras más hermosas y sensuales de Fox Sports, donde es protagonista en el programa “NET: Nunca Es Tarde”, donde además de mostrar su belleza ha sorprendido a todos con su gran trabajo como presentadora.

Fernández también ha incursionado en el mundo del contenido privado, donde ha mostrado su espectacular figura para el deleite de sus seguidores que pueden obtener gran contenido privado.

En esta ocasión la conductora de Fox Sports ha dejado sorprendidos a sus seguidores en redes sociales al lucir un cambio de look, al cortar un poco su cabello y cambiar su color a un poco más claro, luciendo hermosa.

“Al menos no me corté el fleco !!! Todos los cambios son buenos ��... (no comiencen con que me veía mejor antes no les pedí su opinión solo les estoy contando y mostrando que no me corté el fleco jajaja deberían estar muy orgullosos de mi )”, escribió Erika en la publicación donde mostró varias imágenes de su nuevo look, alcanzando más de 41 mil me gusta en solo unas horas.

Publicación de Erika Fernández en redes sociales mostrando su cambio de look/@eriferca

Erika Fernández se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de su trabajo en la pantalla chica y sus mejores imágenes luciendo su espectacular figura para el deleite de sus más de 1.8 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

Fotos de Erika Fernández mostrando su cambio de look/@eriferca