Erika Fernández sorprende a sus seguidores luciendo su figura en traje de baño desde la playa.

La conductora de deportes Erika Fernández sigue dejando sin palabras a sus seguidores no sólo de la pantalla chica donde muestra su belleza en diferentes programas, sino también en redes sociales donde es toda una sensación.

Erika Fernández, conductora de Fox Sports, ha sabido aprovechar su gran popularidad en su trabajo junto con su belleza y la ha llevado a otro nivel en redes sociales donde se ha encargado de mostrar su lado más sensual.

La hermosa cubana ha mostrado diferentes facetas en la televisión deportiva, pero también se ha encargado de dar a conocer otros aspectos de su vida en las redes sociales, donde no sólo cautiva a sus fans con su lindo cuerpo, sino también deja ver su lado humano colaborando con diferentes causas principalmente en contra del maltrato animal.

En esta ocasión Fernández ha sorprendido a sus seguidores al compartir una fotografía en Instagram donde mostró su linda figura y su peculiar carisma portando un traje de baño desde la playa con un lindo mensaje para sus admiradores.

“Cuando te encuentras con amigos a los que no ves hace mucho tiempo !!!!”, escribió Erika en la publicación donde mostró sus mejores curvas de una manera muy espontánea mientras su linda piel canela es cubierta con un poco de arena, alcanzando más de 50 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Erika Fernández luciendo su belleza en redes sociales/@eriferca

Erika Fernández se ha encargado de compartir parte de su vida cotidiana con sus más de 1.8 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram, además de que ha dejado ver parte de su trabajo y qué decir de sus momentos de relax y aventura donde ha mostrado su linda figura y sensualidad en cada publicación.