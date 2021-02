Erika Fernández toma el sol y sube la temperatura para sus seguidores

Ciudad de México.- Erika Fernández uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana, la conductora de Fox Sports es toda una celebridad en las redes sociales como en la empresa para la que trabaja. Su carisma y gran animo hace más amena la manera en la que se comparten los deportes. Pero también fuera de cuadro a una de las figuras más aclamadas como con su más reciente publicación.

Se trata de una foto que deja al descubierto algo de sus atributos, la sudamericana toma el sol en el patio de su casa en un lindo traje de baño color azul mucho más pequeño de lo que podría pensarse, eso hizo que los comentarios alagándola no se hicieran esperar e inundaron sus redes para hacérselo saber.

La imagen es sencilla pero atrapa exactamente la escancia de Eriferca, algo extrovertida, amante de la naturaleza y claro con su toque de sensualidad que le aportan un detalle extra a todas sus publicaciones.

Esta acción es muy común en ella y la ha compartido ya en varias ocasiones, incluso no solo toma el sol sino que también es un momento de relajación personal donde puede practicar algo de yoga y convivir con alguno de sus amiguitos.

Algo que ha marcado mucho a Erika Fernández fuera de la televisión es su gran amor por lo animales, quizá el aire se muestra diferente o no se pudiera pensar que tiene un gran corazón por los animales, pero es todo lo contrario, la conductora tiene una fundación que ayuda a los animalito callejeros, abandonados y maltratados para que puedan encontrar un nuevo hogar.

En muchas ocasiones se le ha visto recorriendo algunos puntos de la ciudad ayudando en lo que puede, en otras oportunidades la ayudan para darle un hogar a un cachorro. Incluso en su más reciente publicación en Instagram se puede ver como salvó a un burro del maltrato laboral al que era sometido, su nombre es Sebastián a quien pidió a alguien para cuidarlo.

Aunque su amor por el animalito fue tanto que pensó en quedárselo para que viviera en su casa, "Sebastián busca un hogar y en mi mente me los imaginaba en mi cada o no se, me enamoré de él y me encantaría que hiciera parte de la manada Fernández", agregó Erika.