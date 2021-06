Erika Fernández y el sorpresivo recuerdo de su pasado del que no se arrepiente

México.- Erika Fernández dio la sorpresa una vez más y es que la colombiana trajo al presente su recuerdo algo desconocido para sus nuevos seguidores y es que en alguna parte de su vida decidió ser rubia, así que procedió teñirse el cabello y hacer algunas fotos como ya es costumbre de la conductora deportiva.

A través de su cuenta de Instagram Erika Fernández compartió la imagen donde se ve a la colombiana sentada sobre unas escaleras y posando como ella solo sabe hacerlo. Su outfit constaba de una "bata" de encaje en color blanco y claro los tatuajes que son parte de su historia siendo parte del primer plano para guardar su bellos foto.

Los fans en muchos de los comentarios quedaron sorprendidos con la manera en la que se ve ya que si hay un gran cambio principalmente en su rostro en donde se aprecia más madura y con más edad, mientras que con su cabello negro y como se mantiene en la actualidad logra una juventud muy notoria aunque muchos de sus seguidores defendieron su apariencia.

Poco más de 52 mil personas dieron su punto de vista al menos en un like demostrando que en efecto se ve bastante bien. Le fecha exacta de cuándo fue la foto no se sabe pero si en la descripción la misma Erika Fernández asegura que fue ya hace algunos años con un "Una vez me dio por ser Güera", lo que a muchos de sus fans agradó.

Erika Fernández se ha convertido en la gran sensación en las redes sociales, desde el punto de belleza y carisma y claro por el amor a los animales que le ha dado una manera diferente que la vean y no solo por sus fotos en traje de baño, aunque de eso ha sacado mucho provecho con la creación de su página de venta de contenido exclusivo para sus seguidores.

