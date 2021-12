Erling Haaland habría revelado su deseo de jugar en España antes que la Premier League

Alemania.- El tema que ha estado moviendo a toda Europa desde hace ya algunos meses es a dónde irá a jugar Erling Haaland ya que la cantidad de equipos que pueden estar interesados es cada vez más grande, especialmente en Inglaterra y España donde están los clubes más competitivos. Pero lo que ha dado de que hablar en las últimas horas ha sido la supuesta revelación del jugador que tendría un gusto de jugar en LaLiga antes que cualquier otra competencia, lo que dejaría al Barcelona o el mismo Real Madrid como los clubes en los que llegaría.

Según Mino Riola, agente de varios futbolistas en Europa confirmó que el noruego tiene ofertas de ligas importantes y equipos como el Chelsea, Manchester United y City y los conocidos en España. Pero fue el periodista italiano, Gianluca Di Marzio quien reveló la inclinación de Haaland por una liga. Di Marzio es un especialista en el mundo de los fichajes y ha podido saber que el delantero del Borussia Dortmund desea seguir formándose en España.

"A Erling Haaland no le gusta tanto la Premier League como LaLiga. De hecho, la liga inglesa no se encuentra entre los sueños del noruego, que prefiere jugar en España", asegura en medios locales. Esto dejaría el camino libre para que tanto el Barcelona como el Real Madrid puedan ofertar por el jugador para hacerse de él en los próximos meses. Hasta donde sabe el club que con más posibilidades de tenerlo es el Barcelona pues no le disgusta la idea de llegar ahí.

Leer más: Liga MX Femenil: FC Juárez Femenil presentan su nuevo uniforme con identidad especial

Erling Haaland estaría más interesado en jugar en España | Foto: EFE

Real Madrid muy seguramente para el verano de 2022 tendrá como su nuevo jugador a Kylian Mbappé quien será agente libre para el 1 de enero, la transacción que solo será con el jugador dejará la puerta abierta para negociar con el Borussia para llegar a un acuerdo, recordando que el noruego tiene un contrato vigente hasta el 2024. Al momento Haaland tiene una cláusula con el equipo alemán de poco más de 75 millones de euros que una vez pagado podría ir a cualquier club.

Pero aunque todo apunte que los ganadores serán los equipos españoles, aún hay posibilidades de que elija ir a la Premier League, los clubes ahí podrían pagar la cifra sin problemas y ofrecer mejores condiciones lo que sería una gran oportunidad para el futbolista como para el Borussia en el tema económico. La ventana de transferencias en Europa arrancará el 1 de enero de 2022 y culminará el 31 del mismo mes por lo que podrán llegar a un acuerdo.