Errol Spence Jr. y Danny García promueven su combate de título mundial

Durante una conferencia de prensa virtual, el campeón welter del Consejo Mundial de Boxeo Errol Spence Jr. y el excampeón mundial en dos divisiones, Danny “Swift” García, hablaron del esperado combate que protagonizarán el próximo sábado 5 de diciembre en el estadio AT&T de Arlington, Texas.

Spence estuvo se hizo acompañar de su entrenador Derrick James, mientras que García estuvo en compañía de su padre y entrenador Ángel García.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Me siento bendecido y listo para el combate. Me siento al 100% físicamente. Hemos estado entrenando duro y manteniéndonos concentrados. No puedo esperar para darles a los fanáticos de mi ciudad alegría cuando defienda mi título contra un gran oponente”, dijo Errol "The Truth" Spence Jr.

La función que inicialmente se había programado para el próximo 21 de noviembre, será transmitida por la cadena FOX en pago por evento (PPV).

“No quería peleas de preparación. Quería a alguien que sea duro y que pueda llevarme al límite. Voy a dar una gran actuación y defender mi título el 5 de diciembre”, externó el monarca del CMB.

“Sigo siendo el mejor de la división. Pelear con Danny demostrará del nivel que soy. Estaré listo para lo que sea que Danny traiga al ring”, señaló Errol Spence Jr. (26-0, 21 KOs)

Errol también recordó el accidente que sufrió en octubre del año pasado en Dallas.

“El accidente que tuve me hizo sentir más hambriento y aún más concentrado. Tengo la misma hambre que tenía antes de ganar el título. Estoy llegando al campamento mucho más liviano y me está ayudando a tener un campamento aún mejor. Soy el campeón, y al final del día, puedo simplemente pelear. Cuando se llega al límite, sé cómo cavar profundo y llegar a la cima”, mencionó.

Por su parte el estadounidense de origen puertorriqueño Danny "Swift" García (36-2, 21 KOs), quien fue campeón mundial unificado de los superligeros y campeón mundial de peso welter, tratará de recuperar el título mundial del CMB, que dejó escapar cuando perdió, en una cerrada ante su compatriota Shawn Porter. También busca conquistar el cinturón mundial de la FIB.

“El campamento de entrenamiento ha sido muy bueno. Mi peso es excelente y siento que estamos adelantados a lo programado. Ahora solo lo estamos tomando un día a la vez. Estoy emocionado de estar en esta posición para pelear por el título nuevamente”, dijo García.

“El 5 de diciembre Vamos a dar el 110% y quitarle estos títulos en su ciudad natal. He sido un perdedor durante toda mi carrera. Estoy acostumbrado a desempeñar ese papel. Solo tengo que entrar allí y ser yo mismo. Tengo que creer en mí mismo al 100% y luchar round tras round”, externó.

Danny mencionó que "después de las peleas de Mikey García y Porter, vi algunos errores en su boxeo y supe que sería una buena oportunidad para volver a ser campeón". Refirió que este tipo peleas sacan lo mejor de él y le dan la motivación extra que necesita.

“Pensé que Spence era el hombre más grande y mejor contra Mikey García. Mikey tiene grandes habilidades, pero Errol tenía tamaño y soltó sus manos. Eso hizo que Mikey se congelara, así que no tomó ningún riesgo. Realizó algunos buenos contragolpes, y ese es el tipo de cosas que estoy tomando en consideración durante este campamento", señaló.