Errrol Spence Jr. afirma que buscará causar impacto en su pelea ante Danny García

El estadounidense Errol Spence Jr. ya cuenta los días para su combate contra Danny García. El campeón mundial de peso welter del CMB y FIB, quien el año pasado sufruió un terrible accidente automovilístico que puso en riesgo su vida, afirma que pretende causa impacto cuando exponga sus cinturones el próximo 12 de diciembre en el estadio AT&T, de Arlington, Texas.

Spence finalmente regresa al cuadrilátero y lo hace por la puerta grande ante un retador que ha sido campeón del mundo en dos divisiones diferentes, como es el peleador de origen puertorriqueño.

La salud de Spence Jr luego del accidente todavía sigue siendo una interrogante para todos los fanáticos y expertos del boxeo, ya que no se sabe cómo será el desempeño del peleador nacido en Texas.

Aunque en un entrenamiento público para los medios de comunicación, Errol afirmó que se siente bien y que si bien hubo mucha incertidumbre en su entorno y consigo mismo, está listo para el reto de pelear contra "Swift" García y demostrar que está de vuelta en perfecto estado físico y mental.

“Fue mucha incertidumbre”, dijo Spence Jr. “No sabía lo que iba a hacer, pero sabía que iba a seguir entrenando. Ahora, me siento listo. Este es uno de los mejores momentos en que me he sentido “, refirió.

Ya ha transcurrido más de un año desde la última vez que Spence subió a un ring (triunfo por decisión dividida ante Shawn Porter para coronarse campeón welter unificado CMB y FIB).

Por su parte Danny García ha señalado estar totalmente confiado de sí mismo para coronarse campeón mundial de peso welter de nuevo y es por ello que el morbo, el interés y la intriga de este combate hace el mismo tan especial y las expectativas crecen día tras día.

“Mi entrenador tiene un gran plan de pelea”, agregó Spence. “Solo voy a hacer lo que tengo que hacer. No sé cómo se desarrollará el primer asalto. Si puedo presionarlo, pues presionaré y haré lo que siempre hago”.

QUIERE SEGUIR SIENDO EL REY

Spence Jr. está conciente que tiene mucho en su contra, el accidente, la inactividad, y especialmente el rival al que enfrenta que si bien hoy en día no es un libra por libra, nunca ha dejado de ser una amenaza seria y real en la categoría de las 147 libras.

“Es un oponente duro con un mentón de granito. Siempre está en peleas difíciles y va a sacar lo mejor de mí. Creo que si hubiera tomado una pelea de preparación, no habría estado concentrado al 100 por ciento", comentó el pugilista texano.

"Voy a hacer una actuación impactante. Te garantizo que habrá momentos destacados en todas partes, en toda la pelea. Voy a dar un gran espectáculo y una gran actuación y conseguiré ganar el 5 de diciembre “, expresó Spence Jr. al periodista Ray Flores.