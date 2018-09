Es algo totalmente en contra de la LMP

El presidente del Club Cañeros de Los Mochis calificó como toda una sorpresa la decisión que tomó la directiva de la Liga Mexicana de Verano de hacer un cambio en el rol de juegos para la campaña del 2019, que ahora será de un solo calendario pero este se alargará hasta el mes de noviembre.

El ingeniero Joaquín Vega Inzunza informó ayer a EL DEBATE que están sorprendidos por el mayor empalmamiento que tendrá la actividad del beisbol veraniego que obligará a los directivos de la Liga Mexicana del Pacifico buscar una estrategia y revisar líneas de acción que habría que hacer para revestir ese inexplicable “ataque” para seguir asegurando a los aficionados y patrocinadores el buen nivel de espectáculo y entretenimiento que nos tiene acostumbrado el beisbol invernal.

¿Cómo toman estas acciones de parte del señor Javier Salinas, el presidente de la Liga Mexicana de Verano tratando de afectar la LMP?

La verdad nos sorprende mucho todo esto, porque ya son 75 años de consistencia y es injusto para la historia el ignorar que la otra liga haya colaborado en gran forma para el gran éxito del beisbol profesional en México, tenemos que saber exactamente que fechas tiene ellos para terminar su calendario oficial para nosotros poder armar la estrategia, hacer los análisis y tomar las decisiones que haya que tomar para seguir con nuestra liga en forma exitosa.

¿Será una revancha al anuncio que hizo Grandes Ligas de que la LMV ya no podrá negociar la firma de los prospectos mexicanos?

No sabría la respuesta a esa pregunta porque no se lo que piensa el señor Salinas, pero lo que veo es que son dos temas totalmente distintos, nosotros hemos dado seguimiento a este tema y estamos convencidos de que el desarrollo del pelotero en México depende de muchos lados, incluso el mismo presidente electo de México acaba de anunciar que le encantaría desarrollar el beisbol infantil y juvenil y esa es una gran noticia para todos.

¿Cómo va la preparación de Cañeros de Los Mochis?

Ya casi con la base extranjera lista y con la lista de los jugadores invitados a entrenamientos ya definida, estamos trabajando fuerte en la parte deportiva y en lo correspondiente a la planeación administrativa y de operación en el estadio a la cual hemos estado muy pendientes del avance que tiene la obra para ir adecuando el nuevo funcionamiento que va desde limpieza, seguridad, alimentos y bebidas, pantalla, sonido, accesos y más porque todo y cambia y esta será la primera vez para nosotros. Estamos muy contentos y ansiosos de que esto ya empiece.

Queremos ver en acción ya a los muchachos nuevos que hemos contratado, ver como va a operar el nuevo estadio, ver como se va a sentir el aficionado en su nueva casa. Estamos muy contentos y es un gran esfuerzo el que se está haciendo, tanto de parte del gobierno del estado y la empresa constructora que está haciendo la obra.



¿Entonces se puede decir que es buena la información que tienen de parte de la empresa constructora en los avances de la obra en el Emilio Ibarra Almada?.

Si. Por supuesto que es buena, obviamente las lluvias de los últimos días ha afectado el avance, pero es muy favorable, la estructura del area de suites, fachada y encubierta el contratista habla de que estará lista para el 15 de septiembre, ojalá y así sea ya que a partir de ahi se tendría un mes para completar la albañilería para esas zonas.