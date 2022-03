Es fin de semana y a Larissa Riquelme le toca llevar a lavar su lujosa camioneta

Es sábado y la vida social se percibe, no puede faltar la vestimenta, el maquillaje y por supuesto, tener limpio el auto. En esta ocasión, Larissa Riquelme, hermosa modelo, actriz y conductora paraguaya, conocida como la “Novia” del Mundial Sudáfrica 2010, recomendó un sitio donde la atienden de maravilla y de primer nivel.

“Todos me dirán… ¿Cómo va a estar sucia tu camioneta? Y mi respuesta es la #lluvia jaja. No se olviden que en @autocentroespin_mcal realizan limpieza de tapizado, también retiran la lluvia ácida, y te hacen un lavado especial a tu camioneta y los mejores servicios de #automotriz. Les prometo que mañana iré a @autocentroespin_mcal, pero no solo eso haré el servicio de limpieza de tapizado, hoy se me derramó algo. Yo no soy criatura jaja”, escribió en su publicación que generó decenas de reacciones por parte de sus seguidores en Instagram.

Leer más: Liga MX: El campeón Atlas buscará su segunda victoria como visitante en el Clausura 2022

En dicha postal, Larissa Riquelme luce espléndida con un vestido verde olivo floreado con el cabello recogido y lentes oscuros, mientras sonríe después de haber quedado pulcra su camioneta BMW color blanco.

Larissa Riquelme luce radiante Instagram larissariquelme

En otra publicación, la talentosa paraguaya de 37 años, resalta su hermoso rostro, el cual recibió una retocada de maquillaje. “Hermoso mi #makeup gracias @makeupfred”.

Leer más: Liga MX Femenil: Pumas respira, derrota por la mínima diferencia a las Tuzas del Pachuca en Ciudad Universitaria