Es un gran honor para mi recibir ese premio

Merecida distinción.

Aún no culmina la campaña 2018 de la Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota pero ya el experimentado Jaime Vega tiene la gran satisfacción de haber sido designado el Mánager del Año debido a su brillante trabajo realizado al frente de los Pascoleros de San Miguel que fue el equipo más ganador de todo el rol regular.

Jaime Vega es reconocido como uno de los dirigentes más exitosos en este y todos los circuitos del beisbol regional debido a sus 25 campeonatos logrados repartidos en torneos estatales y nacionales y en ligas locales como Ramón Valenzuela, López Pineda, Olavo Salcido, Papelero Valenzuela, Higuera Sarabia, Zurdo Córdova, Jesús Arredondo, Pancho López y Clemente Grijalva donde tiene ya 35 años dirigiendo sumando dos títulos con Juan José Ríos y uno con El Carrizo.

¿Qué opinión tienes del premio con el que te está honrando la Clemente Grijalva?

Creo que es bien merecido porque siempre he tratado de hacer un buen trabajo con los equipos que me confían y ahora con los Pascoleros de San Miguel ha sido un año lleno de satisfacciones manejando a un equipo lleno de valioso peloteros que siempre ponen el extra en cada jugada y cada partido y muy agradecido con la gente que votó por mi y siempre he creído que todos los premios llegan a base del trabajo.



¿Cómo te fue como pelotero activo?

Relativamente yo jugué muy poco. En El Fuete jugué con un equipo que dirigia el “Serrucho” Soto y ahí estaban Victor Sarmiento, Oscar Martínez, y otros. Cuando me vine a Los Mochis dejé de jugar por mi trabajo pero si creo que fui un jugador más que regular jugando la tercera base, tenía buenas manos y buen “machete”, pero bateaba poco (rie). En Veteranos me fue mejor cuando jugué con Electricistas al lado de Enrique Jordán, el “Bonzo” Ramos, Victor Zavala, el “Kalimán” Manzanarez.

Debuté como mánager dirigiendo de emergente al equipo del Profesional del Clutch y Frenos de mi compadre Carlos Ramón López Parra. Después dirigí a la Cenaduría Independencia y después vinieron muchas ligas mas.

¿A qué managers de la región respetas por sus trayectorias?

A todos los respeto mucho pero creo que de lo mejor que ha habido están el “Ron” Pollorena, Armando Rodríguez de quien fui discípulo, “Beto” Sánchez, Sóstenes Verdugo y muchos que son amigos mios y los he respetado.

¿Hasta cuando piensas dirigir?

Pues la verdad ya la estoy pensando seguir, ya la familia me exige estar más con ellos y todo depende de como me vaya con San Miguel. Sinceramente ya la estoy pensando porque mis hijos ya me reclaman que ya está bueno. Es muy difícil porque desde 1982 estoy en la Clemente cuando me invitó Armando Rodríguez de coach de la Comisión Federal de Electricidad, llegamos a una final y la ganamos. Es difícil decir hasta que año porque el gusanito es fuerte y no puedes decir adios de un día para otro.

¿Que nos dices de trabajo como scout en el beisbol profesional?

Es una etapa muy especial pues trabajé durante 16 años y hubo muchas satisfacciones. Trabajé 16 años con los Tigres del México, un año con Reynosa, de ahí a Campeche y Torreón. Tengo la satisfacción de haber firmado a Tomás Javier Solis, Omar Espinoza, Asdrúbal Amarillas, Carlos González, Germán Mariscal, José Fierro, Alejandro Astorga a Roberto Valencia, José Manuel López y a muchos más que se van de mi mente. Tuve la fortuna de que varios de ellos han destacado mucho. También me siento muy satisfecho por esos 23 años con Cañeros de Los Mochis.