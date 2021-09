"Es un orgullo ser parte del éxito de Juan Diego García" Reymundo Calderón

Culiacán.- Más que orgulloso, emocionado y con la satisfacción de ser quien puso las bases para el éxito del parataekwondín sinaloense Juan Diego García, así se encuentra el profesor Reymundo Calderón Medina, quien habla en exclusiva para EL DEBATE sobre cómo fueron los inicios de Juan Diego en este deporte, en su natal Costa Rica, Culiacán, Sinaloa.

El profesor Reymundo habla de cómo empezó todo en el ya lejano año 2007, y hoy en día su pupilo es medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

¿Cuál es su sentir, tras ser la persona que confió en Juan Diego desde niño?

La verdad lo que sentí cuando Juan Diego se coronó campeón paralímpico es algo que no se puede describir, son tantas emociones, tantos recuerdos y tanta alegría. La verdad me siento muy contento y satisfecho con haber sido quien puso las bases y el granito de arena para que Juan Diego lograra este éxito tan anhelado para él y todo deportista.

Raymundo Calderón fue el primer en entrenar a Juan Diego García | Foto: Cortesía

¿Cómo empezó la historia entre Juan Diego y usted?

Todo empezó por que yo daba clases de educación física en el colegio donde Juan Diego estudiaba en Costa, Rica. Él tenía 5 años y yo lo notaba siempre con mucha energía y muy inquieto, ahí lo miré y lo invité a entrenar taekwondo de manera más formal en el DIF de ahí mismo en Costa Rica. Empezó a asistir y fue ahí cuando le dimos las bases y todo lo relacionado con este deporte, poco a poco fue teniendo más experiencia en diferentes torneos, obviamente con atletas convencionales porque no había niños con su condición. Pero su discapacidad nunca fue impedimento para él, siempre dejaba todo en cada combate y fue captando la atención de todos.

¿Qué tan complicado fue el poder participar en torneos con competidores que no estaba en la misma situación de él?

La verdad Juan Diego siempre me decía que quería ir a olimpiadas nacionales. Yo le decía que no lo podían aceptar por su desventaja, sí fue difícil por las reglas, pero cuando yo lo miraba competir ante atletas convencionales no le miraba problemas para dar pelea. Afortunadamente en el año 2016 se dio la apertura del parataekwondo en México, no desaprovechamos la oportunidad, ya que inmediatamente lo llevé al selectivo y el resto es historia.

Lo acompañó a muchos campeonatos | Foto: Cortesía

¿Qué pasaba por su cabeza al momento de verlo competir por la medalla de oro en Tokio?

Ahí me ganó la emoción. Estaba esperando el momento para explotar en júbilo. Miré la pelea en la casa de la mamá de Juan Diego , ahí vimos la pelea en un proyector y fue muy significativo. Todos los que estuvimos implicados en el proceso de Juan Diego ahí estuvimos. Agradecí a sus papás por la confianza que pusieron en mí, fueron emociones encontradas la verdad.

¿Qué cambio ha tenido en su vida al ser parte del éxito de Juan Diego García?

Son más que nada satisfacciones. En lo personal me es muy grato el poder aportar y apoyar con un poco a la sociedad, es como decir que ya hizo algo por Juan Diego, por Costa Rica, es una gran satisfacción personal más que nada.

¿Tiene en mente seguir enfocado en sacar más talento sinaloense en la disciplina del taekwondo?

Claro que sí, este logro con Juan Diego estimula muchísimo, me alienta para seguir aportando y buscando talento. Ojalá que todos los padres fueran como los de Juan Diego, quienes apoyaron en todo momento a su hijo, eso muchas veces hace la diferencia.