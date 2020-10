"Es una sorpresa grata": Salvador González

Mazatlán, Sinaloa.- Orgullosamente mazatleco, el entrenador de volibol de playa, Salvador González Arreola, fue designado ganador del Premio Nacional del Deporte 2020, en la modalidad Entrenador Convencional, justo en el aniversario de sus 25 años de trayectoria.

Reconocen su labor

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el pasado jueves a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2020 en todas sus categorías, tras una votación celebrada en las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Para mí es una sorpresa muy grata el que me hayan elegido, me pone muy contento, y sobre todo a mis jugadores, quienes me han felicitado”, expresó el entrenador de volibol de playa, quien se integró en 1998 con la Selección Nacional.