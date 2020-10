Escalante inicia aventura europea

Culiacán.- Emocionado y con toda la ilusión en dejar huella en el futbol europeo se encuentra el futbolista culichi Daniel Guerrero Escalante, quien el día de hoy viajó a España para enrolarse con su nuevo equipo, el Salamanca, de la Segunda División.

Y antes de partir rumbo al Viejo Continente, el lateral derecho de 21 años de edad dio a EL DEBATE sus primeras declaraciones como jugador europeo.

“Hoy me voy a Madrid, me siento muy contento y muy ilusionado por llegar al futbol europeo. Mi llegada al Salamanca de España se da a través de un representante español, Xavi, él mandó mis videos al equipo y se interesaron en mí. La verdad, el Salamanca es un equipo que le ha dado la confianza a los mexicanos, y eso me motiva a dar lo mejor de mí para hacer un buen papel. En el equipo voy a encontrarme con varios paisanos, y es muy bueno tener a alguien que conozcas, espero me cobijen para adaptarme al grupo”, mencionó el culichi.

El nuevo jugador del Salamanca visualizó su futuro, mencionó que le encantaría volver a México y cumplir uno de sus sueños, jugar en Chivas.

“Me miro trascendiendo en un futuro, me encantaría cumplir mis sueños, los cuales son representar a mi país en un mundial y jugar algún día con Chivas. Mi mamá y yo le vamos al Guadalajara y ojalá algún día llegue a ese equipo”, dijo el lateral sinaloense.

Daniel Guerrero no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a quienes lo han impulsado en su carrera.

“Agradezco a Dios, a mi familia y a mi mamá por siempre impulsarme, también a mi tía Blanca, estoy agradecido con todos ellos”, finalizó.

Cabe mencionar que Daniel es hermano del portero Eduardo Escalante, quien también cumplió el sueño de jugar en Europa. En el caso de Eduardo jugó en la liga de Andorra, teniendo minutos en la UEFA Europa League.