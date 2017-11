Escoboza: "El equipo ha mejorado bastante"

Luego de su primer torneo defendiendo la casaca de los camoteros de Puebla, el mochitense Jesús Alonso Escoboza Lugo disfruta de unas merecidas vacaciones en casa junto a su familia. El mediocampista ofensivo tratará de apoyar a su nuevo equipo para sumar puntos que le permitan alejarse de la zona de descenso.La verdad me sirvieron mucho, siempre venir con mi familia me llena de energía, de ánimos, veo a todos reunidos aquí, cada que me dan vacaciones trato de venirme lo más rápido posible para compartir estos buenos momentos con ellos.Siempre que llego ya están todos reunidos, siempre me reciben con una comida y ya en la noche hacemos una reunión con la familia y mandamos una invitación para mis amigos porque como yo vengo muy pocos días, así es más fácil verlos a todos ya reunidos que andar para arriba y para abajo.A mi familia muchísimo y claro que la comida, yo siempre digo que como aquí en Los Mochis no hay otra, es deliciosa y siempre que vengo pierdo un poco la dieta aquí.No tuvimos un torneo tan bueno ni tan malo, empezamos un poco con dudas y al cierre del torneo ahora si que lo mejoramos muchísimo, cerramos muy bien, eso la verdad que el grupo nos venimos tranquilos de vacaciones, con muchas ganas de revertir esto para el otro torneo, tenemos en la mira calificar, queremos una Liguilla si o si, el tema del descenso siempre es difícil, a mi que en los últimos años me ha tocado estar peleando, claro que se vive el futbol de una manera diferente, otro tipo de presión, otras cosas que lo involucran, pero muy bien, con ganas de afrontar este reto, a Veracruz le sacamos 13 puntos, eso es algo muy bueno para nosotros, que en si tenemos que sumar muchos más, porque el otro año estamos abajo y no queremos de ninguna manera que descienda el equipo.Muy bien, el equipo ha mejorado bastante, no nos ha faltado nada, cada vez tenemos mejor todo, en el club se ha visto una mejoría muy grande, mejores instalaciones y la ciudad de Puebla es muy bonita, tiene de todo para estar a gusto, vivir y estar centrado en lo que nosotros debemos.Me he sentido muy bien, en el equipo, me he adaptado muy bien, a veces con los cambios de técnico, ya que un técnico va encontrando su 11, llega otro y te lo cambia, pero al final cerré bien, el entrenador habló conmigo al final del torneo, que iba a ser muy importante que esté centrado yo y aporte al equipo, que era una pieza para el muy importante y la verdad eso para mi es muy bueno, quiere decir que el técnico está confiando en mi y a regresar y trabajar al cien por ciento.Estoy a préstamo un año, ya estuve un torneo, me queda otro y como te digo, tratar de hacer las cosas de la mejor manera, mi carta sigue siendo de Xolos, pero haciendo un buen torneo las directivas hablarán y se verá en donde me quedo y en que situación voy a estar.Mis metas personales primero es ganarme un lugar en la titularidad, yo tengo muchas ganas de regresar a la Selección Mayor, pero para ello tengo que ser titular en mi equipo, aportar todo para ellos, estoy seguro que me van a salir bien las cosas y calificar a la Liguilla, desde que nos venimos los jugadores, la meta es clara, calificar a la Liguilla.Que le echen muchas ganas, aquí en Sinaloa a mi me consta que hay niños muy buenos, que llevándolos por un buen camino, que se cuiden mucho y espero que algún día estén ahí conmigo, es muy satisfactorio cuando niños en Fuerzas Básicas le dicen, soy de Sinaloa, la verdad me emociona mucho porque fue el camino que yo tomé y fue muy padre, decirles que le echen muchas ganas, que aquí hay mucho futuro y espero verlos pronto por ahí.