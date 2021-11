¡Eso duele! Youtubers ganan más que Canelo Álvarez en sus peleas a pesar de ser el mejor del mundo

Estados Unidos.- Al parecer ser el nuevo campeón unificado en supermedianos por la AMB, CMB, FIB y OMB no le han bastado a Saúl "Canelo" Álvarez para ser el boxeador que más dinero genere en sus peleas y no tanto por la bolsa que siempre es millonaria sino a lo que vende para ver su peleas, recordando que para Estados Unidos como para otros países donde llegan sus combates se manejan con pagos por evento y al parecer las peleas del mexicano no son las que más dinero recaudan y genera mucho ruido que se han un par de youtubers que ni siquiera son atletas.

Solo para la pelea ante Caleb Plant, el mexicano logro vender poco más de 800 mil "entradas" para que las personas que no fueron a su pelea pudieran verla donde quisiera, esa venta le generó al Canelo Álvarez 18 millones de dólares y aunque parece una gran cantidad, según el portal Showtime Boxing no es suficiente para equipararse con los "boxeadores" del momento que son los irreverentes Jake y Logan Paul ambos en sus combates tambien de boxeo e incluso hasta de Artes Marciales Mixtas le han generado mucho más a pesar de no ser profesionales.

Según la fuente solo Jake Paul logró vender más de 1.5 millones de "entradas" para su pelea el enfrentar a Ben Akren lo que en primera instancia es casi la mitad de números de Canelo Álvarez, así como tambien en dinero que generó mucho más de lo que el mexicano hizo, y aunque vendió muchos no es siquiera su mejor registro ya que su pelea con más Pagos por evento vendí fue ante Genady Golovkin en su segunda pelea donde Canelo superó los 1.1 millones de casas conquistadas.

Los Hermanos Paul superan a Canelo Álvarez en venta de pagospor evento | Foto: Instagram Jake Paul

Y si los de Jake fueron contundentes, solo falta ver lo que hizo Logan Paul quien se atrevió a retar a Floyd Mayweather Jr, pelea que generó mucha expectativa por sacar a "Money" del retiro, pero aunque se vio muy animada la promoción de la pelea ya en el ring no hubo tanta acción como se esperaba, aún así los números hablaron por si solos y en esa ocasión el youtuber generó poco más de 1 millón de pagos por evento, aún mucho más que lo que Canelo Álvarez logró en su última exhibición.

En números el mexicano sale perdiendo en el último año a pesar de haber peleado en 3 ocasiones, pero en lo que si se le puede considerar mejor es que al ser un boxeador profesional todos sus esfuerzos se vieron reflejados en un éxito deportivo antes que económico y es que se convirtió en un nuevo campeón indiscutido algo que posiblemente nunca tendrán los youtubers por obvias razones, además de ser considerado el mejor boxeador libra por libra del mundo, eso habla de que por méritos deportivos se ha ganado un lugar en la historia y aunque no fue más dinero el que generó por sus peleas en el pago por

evento sus millones no están demás en sus cuentas.

Canelo Álvarez logró 4 títulos, un éxito más deportivo que económico | Foto: EFE

Los hermanos Paul y Canelo Álvarez ya han tenido sus problemas luego de que se han atacado con declaraciones por cosas que a ninguno les ha agradado del otro. Ellos se han burlado del mexicano por su estilo de pelea e incluso lo han retado a boxear pero el Canelo les ha negado esa posibilidad pues considera que podría ponerlos en peligro ya que al no ser boxeadores reales corren el riesgo de que un mal golpe los mande al hospital. Ante esas palabras los hermanos Paul tambien han tachado al tapatío de cobarde de enfrentarlos, pero es casi seguro que ni así podrán verse las caras en un ring.

Ahora Saúl "Canelo" Álvarez está 100% relajado luego de su gran exhibición en el ring. Junto a su esposa se ha ido a pasar unos días en París donde se le ha visto más que contento. Luego de pelear 3 veces en al año se toma un pequeño descanso para pensar que pasará en el 2022 ya que intentará buscar nuevos rivales y la lista de posibles boxeadores cada vez crece más para Canelo.