¡Espectacular! Así luce Wanda Nara al lucir su figura en traje de baño negro en redes

La modelo e influencer argentina Wanda Nara sigue confirmándose como toda una sensación en redes sociales dando de qué hablar mostrando su gran estilo de vida además de sus diferentes proyectos y en esta ocasión se ha robado las miradas al lucir su linda figura en traje de baño negro.

Wanda Nara, presentadora y representante del futbolista argentino del PSG, Mauro Icardi, que también es su pareja, se encuentra disfrutando de su familia después de pasar la página a un amargo capito en su relación, donde se especulaba una posible separación por una supuesta infidelidad de su pareja.

Luego de pasar los días de Noche Buena y Navidad con su familia, en una linda cena junto a sus seres queridos como lo dejo ver en redes sociales, luciendo su belleza con un lindo vestido de gala en color verde.

En esta ocasión Nara se robó las miradas de propios y extraños en Instagram al compartir una imagen luciendo su espectacular figura portando un lindo traje de baño en color negro dejando ver sus mejores curvas, aunque está no es la primera ocasión en que la creadora de “Wandanaracosmetics” enciende las redes sociales.

La publicación de Wanda donde mostró su linda figura como parte de una publicidad promocionando una marca de trajes de baño no paso desapercibida y en solo unas horas alcanzó más de 396 mil me gusta y más de dos mil 200 comentarios, en solo unas horas, donde los elogios y corazones por su belleza no se hicieron esperar para la guapa argentina.

Publicación de Wanda Nara luciendo su figura en traje de baño/Foto: Instagram

Wanda Nara se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de su trabajo modelando su propia línea de cosméticos, pero también ha sabido lucir su belleza y linda figura en cada una de sus publicaciones, en ocasiones en ropa casual o en traje de baño deleitando a sus más de 10.1 millones de seguidores en Instagram.