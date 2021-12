¡Espectacular! Emily Sears sorprende a sus seguidores mostrando su belleza en conjunto rojo

La modelo Emily Sears se sigue consolidando como una de las chicas más lindas en el mundo del modelaje y también en las redes sociales donde se ha encargado de lucir su belleza en cada una de sus publicaciones, pero en esta ocasión te dejará sin aliento.

Emily Sears ha protagonizado más de 15 portadas de revistas donde ha sido la atracción principal mostrando su linda figura portando diferentes estilos de outfits en el mundo de la moda.

Sears es oriunda de Melbourne, Australia pero se mudó a vivir a Los Ángeles, California en Estados Unidos para tener mayor proyección en el mundo del modelaje dejando ver no sólo su belleza sino también su sensualidad en el modelaje como en las redes sociales.

En esta ocasión Sears mostró su linda figura y sensualidad portando un lindo conjunto de ropa interior en color rojo con motivo de las fiestas decembrinas, además de mostrar toda su belleza también adorno sus torneadas curvas con un árbol de navidad.

“Empieza a parecerse mucho a la Navidad... y me veo muy bien gracias a @emsculptneo ��”, escribió Emily en la publicación donde lució su espectacular figura portando el conjunto de lencería rojo que cuenta además con un ligero recibiendo miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios a su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Emily Sears luciendo su figura en lindo conjunto.

Emily Sears se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje donde ha cautivado a sus más de 4.6 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.