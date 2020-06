"Esperamos pacientes la llamada del equipo": Issmael Salas

Culiacán.- Por motivo de la COVID-19, la temporada 2020 de la LMB se ha atrasado, obligando a los peloteros a resguardarse en casa; sin embargo, para la mayoría de ellos el beisbol es un estilo de vida único, y anhelan regresar pronto a los diamantes, por lo que están en espera de que sus respectivos equipos les hagan el llamado para regresar a los entrenamientos, así lo declaró Issmael Salas en exclusiva a esta casa editorial.

¿Cómo estás viviendo la cuarentena?

Trato de controlar lo que está en mis manos, hay algunas que están fuera del alcance de mis manos, no tengo que inquietarme. Dentro de eso, trato de disfrutar a mis hijos y esposa durante este tiempo.

¿Cómo te preparas y mentalizas para una temporada que no sabes si se jugará?

Trato de quedarme en el momento. Los beisbolistas que participamos en el país jugamos dos ligas y no tenemos mucho tiempo de recuperación y descanso para que nuestro físico esté listo entre las temporadas. Ahorita se nos da la oportunidad de descansar y prepararnos físicamente. Claro que, del otro lado de la moneda, no percibimos salario, pero físicamente trato de descansar, porque tengo muchos años jugando.

¿Cómo visualizas la próxima temporada de LMB, crees que en verdad se vaya a jugar?

Uno, como jugador, se mantiene optimista, a la espera del comunicado. Se comentó que el 7 de agosto empezaría una temporada, para eso se preparan la liga y los equipos. Sabemos que tiene que ir día a día y estar alerta a las noticias. Esperando paciente por la llamada de mi equipo.

¿Consideras que la situación es buena para jugar beisbol?

Sin lugar a dudas, tenemos una bendición de llevar un entretenimiento. Pero no hay nada más importante que la salud del ciudadano, y es algo que se tiene que solucionar, darle al jugador, mánager y aficionado toda la seguridad que se necesita. Somos muchos a los que la familia del beisbol envuelve y esperamos en Dios que esto se solucione pronto.

¿Qué opinión te merece el calendario que lanzó LMB?

Todos están tratando de tener las mejores opciones, si es que este virus lo permite. Me encantaría ser más útil, pero no veo cómo ayudar más que como las autoridades lo indican. Todos necesitamos de esto y queremos volver.

La temporada de MLB también está parada por no llegar a un acuerdo con su sindicato, ¿crees que en México haga falta una asociación similar de peloteros? Yo digo que ayudaría mucho a llevar un mejor espectáculo a la fanaticada, que es lo que quieren los dueños. Entre mejor producto le des a la afición, ellos te responderán igual; y qué mejor manera de tener a los jugadores no solo contentos, sino seguros de que alguien más ve por sus intereses. Suceden muchas cosas en el beisbol, pero entre más organizados estemos, podremos dar a la afición lo que espera.

¿Qué mensaje le envías a la afición?

Tenemos que ser conscientes en todo lo que se está viviendo, tener fe en que esto puede mejorar, y es para eso que Dios que hasta lo malo encuentra lo bueno. Estamos a tiempo de hacer lo que Dios siempre ha querido, buscarlo y acercarnos a él.

