Espero que podamos minimizar los daños, Checo Pérez en el GP de Italia

Monza, Italia.- El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) tuvo un problema de fiabilidad en su motor Mercedes que le obligó no poder completar ni siquiera la Q1, por lo que saldrá desde el fondo de la parrilla a la espera de conocer posibles sanciones, aunque confía en poder “minimizar los daños” en la carrera de mañana domingo.

Una pena lo que nos pasó hoy con el motor en la calificación; mañana arrancaremos último por el cambio de motor, pero lo vamos a dar todo para minimizar el daño y ¡entrar a los puntos! #ItalianGP pic.twitter.com/ENb3wikRZG — Sergio Pérez (@SChecoPerez) 7 de septiembre de 2019

“Es una pena porque hemos perdido una oportunidad hoy y no pudimos pasar de la Q1. Creo que pasó algo con el motor, pero todavía no lo sé, no he hablado con mis ingenieros. Perdí potencia y tuve que parar el coche. Vamos a ver lo que somos capaces de hacer mañana. Espero que podamos minimizar los daños y tener una carrera sólida para intentar conseguir puntos”, dijo en un comunicado del equipo.

Además, Racing Point aseguró que está investigando la avería que se produjo en el motor y a partir de entonces decidirá si monta la nueva unidad de potencia de Mercedes en el coche de Pérez para la carrera.