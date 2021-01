Esposa de Brodie Lee revela la causa de muerte de su pareja exestrella de la WWE

Estados Unidos.- La WWE y la AEW han rendido homenajes a una de sus superestrellas a lo largo de su carrera, Brodie Lee quien el pasado 26 de diciembre murió misteriosamente a los 41 años de edad. Luego de un par de días la su esposa Sandy Synn reveló la causa oficial del deceso de su pareja.

A través de redes sociales la mujer reveló que la causa oficial de su muerte fue causada por una afección pulmonar y no tenia nada que ver con el Covid-19 como se había manejado extraoficialmente por los medios. Sandy con una extensa carta en su cuenta de Instagram agradeció las muestras de apoyo que ha recibido desde la muerte de su esposo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Nunca quise escribir esas palabras. Mi corazón esta roto. El mundo lo veía como el increíble @brodielee ( Luke Harper), pero era mi mejor amigo, mi esposo y el mejor padre que jamás haya conocido. No hay palabras que puedan expresar el amor que siento o lo roto que estoy ahora.

"Pasó rodeado de seres queridos después de una dura batalla con un problema pulmonar no relacionado con Covid. La @mayoclinic es literalmente el mejor equipo de médicos y enfermeras del mundo que me rodearon de amor constante", se lee en su mensaje.

De esa manera Sandy Synn anunció la verdad detrás de la muerte de su pareja, además de ser totalmente agradecida con la empresa AEW quien actualmente era donde Brodie Lee se desempeñaba como luchador luego de salir de la WWE.

"He estado rodeado de tanto amor y gente increíble que no puedo etiquetarlos a todos, pero ellos saben quiénes son y no creo que nunca sepan lo agradecido que estoy por ellos", finaliza el mensaje de Sandy.

Brodie Lee había tenido actividad el pasado mes de octubre cuando se enfrentó ante Cody Rhodes por el Campeonato TNT de la AEW, al final del combate perdió y no se supo más de él dentro de la empresa hasta el día de su sensible fallecimiento.

Recientemente algunos excompañeros brindaron un homenaje portando una banda negra con su nombre en cada una de las luchas que se llevaron a cabo. Incluso luchadores históricos como Matt Hardy, Triple H, John Cena entre muchos otros más enviaron sus condolencias a la familia.