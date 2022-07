Esposa de Dani Alves desmiente que el jugador llegue a los Pumas

México.- El lunes era un día importante para la negociación de Pumas y Dani Alves pero todo parece que se ha complicado mucho más ya que han pasado algunos más y aún la confirmación de su fichaje no es oficial y las cosas se han puesto más difíciles luego de la confesión de su bella esposa, Joana Sanz quien quiso dejar en claro que Alves no tiene ningún acuerdo oficial con los universitarios como los fans han hecho creer en las últimas horas.

Todo se dio luego de que hace algunas horas Joana Sanz, la bella modelo española que conquistó el corazón del futbolista en su paso por el Barcelona compartió en sus redes una foto en donde se ve al futbolista bebiendo una copa de lo que sería un poco de vino y a la cual tituló, "Apreciando los momentos", aunque la misma publicación se salió de control luego de que los aficionados de Pumas bombardearon a la modelo con mensajes en donde aseguraban que ese foto era de celebración.

Fue tanta la especulación de los seguidores que la misma Joana tuvo que comentar "No inventen", haciendo referencia a que no había nada oficial y nada que vinculara al jugador con el equipo de la Liga MX, ese mensaje dolió mucho a los fans quienes ahora han visto como no se ha avanzado mucho en las negociaciones y que el jugador está muy tranquilo disfrutando de sus momentos junto a su esposa.

Esta fue la foto que desató las especulaciones | Foto: Captura

"Ya de el sí, Señora de Alves para que vengan a México. Les va a gustar, no se arrepentirás", son algunos de los mensajes que ha recibido la modelo como el futbolista. En las últimas horas los perfiles de ambos han tenido un aumento importante en los seguidores e interacciones con los seguidores del conjunto de Pumas dejando de lado la reacción de los fans que siguen a la influencer por su contenido y este ha sido cambiado por mensajes de convencimiento.

Por ahora las cosas para Dani Alves y Pumas están en una pausa pues no hay novedades. Fue el pasado domingo donde supuestamente se llevó a cabo la primera reunión de ambas partes y donde inició toda la negociación. Se espera que todo se esclarezca en los siguientes días para que los aficionados de los felinos tengan la certeza de si llegará o no el jugador de 39 años.