Esposa de Michael Phelps dice tener miedo de que su pareja se quite la vida

Estados Unidos.- No ha sido nada sencillo para Micheal Phelps adaptarse a su nueva vida desde que anunció que se retiraba oficialmente del deporte en 2016. El exnadador ha sufrido grandes estragos por la depresión que lo han llevado a tomar teparias y que le han ayudado pero siempre se mantiene la posibilidad que tenga pensamientos suicidas, asegura su esposa Nicole Phelps.

Nicole asegura que ha sido una transición muy difícil para él como para su familia, pues ha llegado al punto de que no sabe que hacer para evitar perder a su esposo, lo que le ha traído grandes días de llanto a la espera de una respuesta. Asegura que desde el fallecimiento de Kobe Bryant pudo tener un ejemplo de superación con Vanessa Bryant quien ha podido sobrellevar la situación.

Agrega que todos piensan que él tiene una gran vida por haber ganado tantas medallas olímpicas pero no podrían estar más equivocados, se ha sometido a tratamientos, pero al parecer no es suficiente para intentar salvar su vida, asegura Nicole Phelps.

"Ha tenido algunos altibajos. Esta enfermedad no desaparece. La historia siempre ha sido la misma: Michael Phelps ha tenido depresión, la ha superado tras someterse a tratamientos, ha recogido un abanico de oros olímpicos en Río y ahora todo será perfecto. Ojalá fuera cierto. Creer eso es caer en la ignorancia", dijo la mujer para Today.

Las alarmas se encendieron hace algunos años cuando el exatleta comentó que "había una parte de mí que no quería estar viva", esas palabras pusieron más en alerta a su pareja quien no ha dejado de apoyarlo desde el día que decidió dejar la natación.

Nicole confirma que todos los días ha intentado ser la más fuerte para darle los ánimos suficientes para que él pueda poco a poco superar su enfermedad pero que aunque lo intenta a veces es muy difícil lograrlo. Asimismo acepta cada vez que no siempre podrá reanimarlo y que no puede culparse por eso aunque lo quiera mucho.

"Pensaba que podría arreglarlo, ser su terapeuta, lo que necesitaba, pero he aprendido a no responsabilizarte por como se siente, no importan cuento lo quiera", finalizó Nicole.

La vida de Michel Phelps siempre ha sido una de las grandes historias que deben ser contadas, al menos en su parte deportiva, ya que a ese nivel llegó a convertirse en una leyenda con una gran cantidad de medallas olímpicas ganadas en solo unos juegos, siendo de las grandes estrellas de la justa. Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016 fueron 3 Juegos Olímpicos que marcaron su vida, siendo el último el que le ha traído los más grandes problemas.

Sin duda sus cualidades dentro del agua lo catapultaron a meterse dentro de la historia de la natación como de las leyendas del deporte que siguen dejando legado y que esperan que siga siendo así por algunos años más.