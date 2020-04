Esposas de los futbolistas envían un mensaje para evitar que quiten el Ascenso MX (Video)

Con un fuerte y nostálgico mensaje varias esposas de los jugadores del Ascenso MX dieron voz a las cientos de mujeres que están detrás de cada futbolista para pedirle a los dirigentes del futbol mexicano que no desaparezcan su liga.

Alrededor de 20 mujeres se unieron para realizar un video que pide no eliminar el Ascenso bajo la idea de que no solo le quitan la posibilidad al jugador de seguir con su carrera si no que detrás hay muchas cosas que no están contemplando.

Una de ellas los grandes esfuerzos que cada una de las familias han tenido que realizar para estar donde están. El mensaje es claro y conciso, si desaparecen el Ascenso estarían destruyendo más que una carrera, un futuro familiar, así como la ilusión de miles de aficionados que cada fin de semana asisten al estadio.

Bajo el lema "Federación no jueguen sucio, jueguen limpio y sientan nuestra liga" finaliza el video donde intentan generar un cambio de idea para los dirigentes que intentan convertir la división de plata en una liga de desarrollo.

Este lunes los 12 dueños de los equipos del Ascenso MX y el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla se reunieron en una videollamada para hablar del futuro de la división, partiendo de qué debe pasar con el Torneo Clausura 2020, en donde se votó y se llegó al acuerdo de que el campeonato se cancelara debido a la falta de recursos económicos de los clubes.

Pero el tema que ahora ha generado todo esta situación es la de la posible desaparición del Ascenso, varios reporteros han coincidido que durante la junta se votó para acabar con la división dando paso a la Liga de Desarrollo algo que los directivos no han desmentido pero tampoco aceptado es por eso que genera mucha especulación.

De dar paso a este proyecto estarían dejando a más de 400 futbolistas sin un ingreso y sin trabajo pues las reglas cambian y con ella los jugadores.